“Estamos recuperando puestos de trabajo”

Hoy se conmemora el Día del metalúrgico en honor al nacimiento de Fray Luís Beltrán, el 7 de septiembre de 1784 en Mendoza. Luis Beltrán fue un fraile argentino devenido en metalúrgico, con conocimientos de química, matemáticas y mecánica y que jugó un rol importante como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de Los Andes liderado por San Martín.

El “Vulcano con sotana” como lo llamaban, fue el primero en advertir que la riqueza mineral del país podía brindar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia.

Y hoy esa premisa sigue tan vigente como en aquellos tiempos, ya que con la esperanza de recuperar al país desde la impronta de generar trabajo genuino y de avanzar en un proceso de industrialización post pandemia.

“El escenario sigue siendo incierto pero esperanzador ante la posibilidad de salir con empleo y producción de esta pandemia; la cual también nos ha golpeado socialmente dado que perdimos a compañeros, nuestros compañeros a su vez perdieron familiares y amigos por el Covid pero seguimos adelante, trabajando y tratando de mejorar día a día”, expresó a LA VOZ el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)Seccional Campana-Zárate, Abel Furlán.

“Creemos que la pandemia se superará en un mediano plazo y Argentina va a poder fortalecer su sistema productivo. Y en este camino nuestro sector gremial tiene mucho para ofrecer; de hecho hay indicadores muy buenos de la recuperación industrial a nivel regional”, destacó el dirigente de la UOM.

TENARIS COMENZÓ A TOMAR NUEVOS OBREROS

De una capacidad mensual de producir 60 mil toneladas de tubos, Tenaris bajó sus estándares a 18 mil toneladas en abril-mayo del año pasado.

Hoy están en 60 mil toneladas mensuales con la posibilidad de seguir creciendo y de recuperar la productividad pre pandemia.

“Ya llevamos casi seis meses de recuperación productiva de la planta. Y pasamos de tener que acordar suspensiones, porque era el mal menor en función de preservar las fuentes laborales, a la actualidad de incorporar trabajadores a la par del aumento de la producción. El año pasado, y a raíz de la pandemia y la merma de la actividad, perdimos 700 puestos de trabajo. Y hoy llevamos recuperados 550 puestos con la posibilidad de recuperar los niveles de empleabilidad anteriores a marzo del año pasado. Por eso digo que estamos esperanzados en una recuperación rápida”, evaluó Furlán.

Los trabajadores dentro del convenio de la Unión Obrera Metalúrgica en la planta de Tenaris de Campana, es de casi 3 mil trabajadores. Y la idea es alcanzar los 3300 de marzo del año pasado, previo a la pandemia.

“Los obreros incorporados es mayor producción ya que fueron incorporados a turnos productivos que se agregan a las diferentes líneas. Por ello las perspectivas son de crecimiento; y no solamente para el sector metalúrgico sino para el resto de los sectores de la industria”, manifestó el ex diputado nacional.

“LAS PYMES SE ESTAN RECUPERANDO”

Si bien la planta de Tenaris es la que nuclea al mayor número de trabajadores metalúrgicos, las PyMEs dedicadas al rubro también son importantes para la región y más allá de que no haya un relevamiento de los talleres que se dedican a esto, estas pequeñas empresas se encuentran dentro del foco de la UOM. “El objetivo siempre fue y es el de acompañar a las PyMEs metalúrgicas, éstas han sido las más afectadas pero las más apoyadas por el gobierno nacional y provincial con sus planes y programas. Y gracias a ello las PyMEs metalúrgicas se están recuperando con el acompañamiento del Estado. Para nosotros son fundamentales dado que son las que crean la mayor cantidad de empleos en el país”, ratificó el dirigente metalúrgico.

Abel Furlan, secretario general de la UOM Campana-Zárate.

