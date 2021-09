María Elena Gallea: “La seguridad también es un tema municipal”

La precandidata a concejal de Facundo Manes, María Elena Gallea, se refirió a los hechos de inseguridad que “no se detienen”: “Cáffaro debe cumplir con la ordenanza aprobada, un efectivo de la policía bonaerense debe acompañar a cada uno de los móviles de la DPU”.

Gallea, quien acompaña la precandidatura a diputado nacional de Facundo Manes, comentó que “la seguridad es también un tema municipal, por eso hemos presentado distintos proyectos para tratar de bajar los hechos de inseguridad que vivimos a diario”.

“El Departamento de Prevención Urbana no puede actuar en caso de presenciar un delito sino y solo, solicitando ayuda a la policía. “Por eso creíamos y creemos que puede ser una herramienta de gran ayuda que nuevamente exista la presencia de un agente de la Policía bonaerense en los móviles de DPU para que pueda actuar ante el hecho delictivo, situación que se ha dado con anterioridad y que desconocemos porque ya no es así desde hace un año”.

Al tiempo que Gallea indicó: “en abril de este año se aprobó un proyecto, solicitándole al gobierno del Intendente Osvaldo Cáffaro, a través de la secretaria de Seguridad, firme los convenios necesarios con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para que en los móviles del Departamento de Prevención Urbana que circulan por la ciudad, sean acompañados por un agente de la policía bonaerense que pueda actuar en el momento de la detección de un delito”.

Siguiendo con el tema seguridad Gallea comentó, “el cuidado del espacio público también colabora con la prevención, la poda de arboles y la correcta iluminación son tareas que pueden ayudar a la disminución de hechos”, “pero el municipio tampoco colabora en estos temas”.

La precandidata a concejal sumó que “la prevención atañe tanto al Gobierno Nacional, Provincial, como Municipal colaborando e intercambiando información y generando acuerdos y convenios, seguiremos solicitando que las tres partes se organicen por el bien de todos nosotros”, explicó

Para finalizar Gallea comentó: “por eso creemos que es momento de hacerse cargo, nosotros desde el Concejo Deliberante lo hemos hecho, pero claramente necesitamos formar una nueva mayoría para que las ordenanzas no duerman en un cajón”.

María Elena Gallesa y Sandra Paris.

