Anegamientos en Villa Florida: vecinos temen que desborde de piletones con aguas servidas

Los vecinos de Villa Florida lidian con la angustia y el malestar en cada temporal, donde la postal del barrio se repite de manera preocupante.

Las lluvias de los últimos días reavivaron una serie de problemas recurrentes que afectan a quienes residen en el vecindario y que padecen las consecuencias de la falta de mantenimiento y algunas obras que no fueron terminadas

La situación es concreta y no admite interpretaciones. Las precipitaciones recientes volvieron a generar anegamientos en las calles, ingreso de agua en las viviendas y desborde de desagües por la falta de limpieza en el barrio.

El problema no es una novedad para los vecinos que ya han programado innumerables reuniones a lo largo de los años, y que sólo sirvieron para dilatar la situación sin respuestas concretas. Al menos esa es la sensación que les queda a los vecinos que ante cada tormenta ven interrumpido su sueño, su descanso y su día a día, ante la amenaza constante de la pérdida total de sus objetos personales, como ya ocurrió en varias oportunidades.

En la calle Sargento Cabral se observa el estado intransitable que dificulta el paso de los vecinos que deben concurrir a sus trabajos, a sus lugares de estudio, pero que también son un problema si allí debe ingresar un remis o una ambulancia, porque el agua no drena (y si drena lo hace hacia el interior de las viviendas, causando mayores daños) convirtiendo la superficie de la calle en un lodazal, dejando a los vecinos casi sin posibilidad de salir de sus propias viviendas.

Las calles elevadas por la mala planificación de las obras son un reclamo constante de los habitantes del lugar, dado que eso les generó un problema que antes no tenían y por el cual hasta el momento no obtuvieron respuestas.

“Lamento que todo siga peor, a nosotros que vivimos Sargento Cabral 400 en la inundación.del 2020 nos clausuraron los pozos sépticos y nos conectaron provisoriamente al zanjón, o sea, a cielo abierto, hasta que el Máster Plan llegará ahí. Con la inundación de abril 2021 nos taparon el zanjón y nos dejaron sin desagües cloacales”, comentó ayer Olga, una vecina de Villa Florida, a LA VOZ.

Ante el fracaso de soluciones volvieron a expresar su reclamo y las autoridades de gobierno del Municipio decidieron construir una serie de “piletones” donde alojar los residuos cloacales detrás de las viviendas. La medida también sería provisoria, pero al día de hoy los grandes pozos con aguas servidas siguen allí y el temor de los vecinos es que con las lluvias se desbordan y las aguas servidas ingresen a los domicilios.

A eso, agregan que desde hace meses soportan diariamente los olores nauseabundos, lo cual les impide abrir ventanas para ventilar sus casas, además del riesgo sanitario que implica la presencia de los desechos cloacales estancados y a cielo abierto.

Comparte esto: Twitter

Facebook