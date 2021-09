Ultiman detalles en su logística y organización de las PASO en Zárate

La pandemia obligó a modificar distintos aspectos de la logística de las urnas en cuanto a su distribución y la propia organización del acto eleccionario disponiendo de más escuelas para votar y así evitar el tumulto de personas.

No obstante, en cuanto a la logística de las urnas será similar a otras elecciones. A las 8 de la mañana del sábado, y con la llegada de las urnas al correo se iniciará, oficialmente, el operativo electoral para estas Primarias 2021 que servirán para elegir nóminas definitivas de candidatos para diputados nacionales, provinciales y en lo que concierne a lo municipal, 10 concejales y 3 consejeros escolares.

En principio, el correo será el encargado de la logística de las urnas y el Ejército de su custodia durante todo el día sábado y toda la madrugada hasta las 8 AM; cuando se abran las mesas.

Habrá una guardia de soldados y un relevo a las 8 de la mañana, que pasarán a custodiar las actividades dentro de los colegios. En tanto DPU y Policía harán lo propio durante los comicios en las afueras.

PROTOCOLO SANITARIO

En los comicios se habilitarán no más de ocho mesas de votación por establecimiento, con el fin de evitar la aglomeración de personas.

Se implementará una franja horaria (10.30 hasta las 12.30) para quienes integren los grupos de riesgo, y se utilizarán elementos de protección personal e higiene.

Se incluirá la figura del “facilitador sanitario”, quien deberá hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención contra el coronavirus.

Al momento de manipular el DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el documento y lo apoye en la mesa en el lugar indicado, donde luego lo retirará junto con la constancia de votación.

Por último, antes de emitir el voto, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario. El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano.

Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos. Y, al momento de cerrarlo, se recomienda no hacerlo con saliva. Sino introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas dentro hasta el momento del escrutinio o utilizar pegamento. Además, al introducir el sobre en la urna, solicitan evitar tocar la urna.

VEDA ELECTORAL

La veda en el marco de la campaña electoral de cara a las PASO) del domingo comenzó a regir a las 8 horas de ayer, con la prohibición de realizar actos públicos de campaña y actividades de proselitismo.

La veda electoral comienza a las 8 de la mañana, es decir 48 horas antes del inicio de cada acto electoral, y las prohibiciones rigen hasta las 21 horas del domingo 12, tres horas después del cierre de los comicios.

Durante la veda electoral, no se permite: realizar actos públicos de campaña; proselitismo electoral; publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales: se mantiene la prohibición también durante elección y hasta 3 horas después de su cierre; vender bebidas alcohólicas desde las 20 horas de hoy sábado hasta tres horas después del cierre de comicios, o sea las 21 horas del domingo; ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino; – a los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

Las urnas arriban hoy a la sede del Correo Argentino.

Certificado de no emisión de voto

Como en todas las elecciones, la Policía Bonaerense será la encargada de confeccionar los certificados de justificación de no emisión de votos a todos aquellos ciudadanos que demuestren, mediante su DNI, que su mesa de votación se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia, o por enfermedad.

En e Zárate, la Comisaría Primera será la entidad en la cual se elaboren estos certificados.

Se trata de un trámite de importancia en nuestro distrito, dado que muchos estudiantes de los Institutos de Formación de Prefectura Naval, y también trabajadores de la construcción o contratistas, aprovechan este tipo de trámites al estar a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia de acuerdo a su DNI.

Todas las personas que realicen el trámite deberán presentar este certificado, dentro de los 60 días de celebrada la elección, ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito para que los exima de la multa.

Certificados por enfermedad

A partir de las Primarias del 2019, los certificados por enfermedad comenzaron a ser emitidos por el médico policial pero en Campana, ya no en la dependencia local. La sede policial que los confecciona se ubica en Campana, en San Martín 1298, casi colectora norte de la Panamericana.

Mesa de extranjeros

Finalmente, se incorporó el Instituto Sagrada Familia, con las cuatro mesas de extranjeros, de la 9001 a la 9004. Igualmente, antes de ir a votar se recomienda chequear el padrón (ver página 3)

Comparte esto: Twitter

Facebook