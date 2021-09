Marcelo Matzkin: “Creo que vamos a crecer de acá a noviembre”

Luego de la buena cosecha de votos que tuvo Juntos en la jornada electoral de ayer, Marcelo Matzkin dialogó con LA VOZ y sostuvo que “la estrategia de caminar y entrevistarse con el vecino tuvo sus frutos”.

Según afirmó el precandidato el trabajo de puntualizar y plantear una posición crítica sobre los principales problemas que atraviesa la ciudad recibió sus cuestionamientos, pero sirvió para “mostrar la realidad de cómo está Zárate y nos dimos cuenta de que estaba mal. Había que plantear una alternativa y ahí estábamos nosotros, primero ganando una interna, pero lo que más me pone contento es la cantidad de votos que sacó Juntos en Zárate, en la Provincia, en el país”.

En este sentido, Matzkin analizó que estos resultados responden a que “Juntos ya fue gobierno y entendió lo que la gente le dijo en 2019, y el que ganó no entendió por qué la gente dejó de votar a Juntos. Creo que hubo una cercanía, un compromiso entre el espacio y el votante, eso se renovó y nos para muy bien de cara a lo que viene”.

En el plano local, evaluó que los resultados “demuestran que hay una gestión que está agotada, que no muestra renovación, que muestra que están los mismos de siempre, que son muy buenas personas pero bajo la misma línea de conducción y la gente está necesitando otra cosa. Está necesitando que el político se acerque al problema real”.

Desde lo personal, Matzkin se mostró muy contento y afirmó que esta victoria en las PASO “es una responsabilidad muy grande por llevar en la espalda el mensaje de esa cantidad de vecinos que nos votó”.

En el transcurso de la noche, recibió las felicitaciones de los otros precandidatos de su espacio, así como también de Aldo Morino quien se comunicó por vía telefónica: “Hicimos una elección muy responsable entre todos y eso me pone contento”.

De cara a las generales de noviembre detalló que seguirán con la misma metodología de trabajo porque “equipo que gana no se toca” ya analizó: “Estas PASO le dan fortaleza al espacio, porque pensamos igual en un 99%, y si tenemos la visión clara de entender el mensaje del votante y trabajar todos juntos, creo que vamos a crecer de acá a noviembre”.

Dr. Marcelo Matzkin.

