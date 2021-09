Así quedaría conformada la lista de Juntos en Zárate

Tras la victoria electoral en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos en Zárate y de la lista encabezada por Marcelo Matzkin, desde ese espacio informaron que el reglamento electoral de esa fuerza política indica que la distribución del orden de bancas a concejales y consejeros escolares para las legislativas de noviembre quedaría de la siguiente manera:

– Concejales: 1. Marcelo Matzkin; 2. Alejandra Lozano; 3. Alejandro Cracco; 4. Victoria Semeria Olmos; 5. Norberto Toncovich; 6. Fanny Rodríguez Schatz; 7. Ignacio Olivera; 8. Marisa Da Silva; 9. Hernán Bochini; 10. Blanca De Guiseppe.

– Consejeros Escolares: 1. Liliana Cerrini; 2. Lautaro Presenza; 3. Silvia Pedrozo .

“Al no haber pasado el 30% la lista de la UCR incorpora al quinto concejal titular a la lista ganadora”, concluyeron desde la lista que encabeza Marcelo Matzkin.

COMO QUEDARIA EN OTROS DISTRITOS

Con las internas saldadas por las PASO, Diego Santilli y María Eugenia Vidal encabezarán las boletas de Juntos por el Cambio (JxC) en Provincia y Ciudad, respectivamente. Sin embargo, la configuración de las listas incluirá modificaciones, ya que ingresarán precandidatos de los espacios que perdieron la disputa dentro de la alianza opositora.

Si bien la integración de las listas terminará de tomar forma con el escrutinio definitivo que comenzó ayer, los resultados provisorios ofrecen un panorama sobre la oferta electoral de la oposición para las elecciones de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Diputados.

En la provincia de Buenos Aires y según el 60,18% de los votos que logró la lista “Es Juntos” contra el 39,81 de “Dar el Paso”, la boleta para diputados nacionales en las elecciones generales de diciembre estará encabezada por Santilli, seguido de Graciela Ocaña y el neurocientífico radical Facundo Manes, que obtuvo 1.254.220 de votos en las PASO, en el tercer lugar.

La previsión en la coalición opositora, si mantiene el caudal de votos sin fugas para otros espacios políticos, es lograr 15 bancas.

En el cuarto y en el quinto lugar, dos candidatos que responden a Elisa Carrió: Marcela Campagnoli y Juan Manuel López, que en el cierre de la campaña había dado un discurso muy fuerte contra Alberto Fernández y Axel Kicillof. En el sexto puesto vuelve otro radical: Danya Tavella. En el séptimo, un dirigente de Patricia Bullrich, Gerardo Millman, ex funcionario en el Ministerio de Seguridad. En el octavo puesto irá María Sotolano.

Recién el lugar nueve aparece el peronista Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cambiemos y uno de los hombres fuertes de la campaña de Manes. Del 10 al 15, en la boleta irán Gabriela Besana (PRO), el ex titular de Medio Públicos, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizer, el ex ministro de Educación Alejandro Finnochiaro, Victoria Borrego (Coalición Cívica) y Fabio Quetglas (UCR).

La situación es distinta en la Ciudad, donde días antes de las PASO las tres listas de Juntos por el Cambio que encabezaron Vidal, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubintein, acordaron un cambio en el reglamento interno con el fin de que la aplicación de la Ley de Paridad de Género no relegara al exministro de Economía a un lugar poco expectante.

Debido a ese acuerdo, la lista definitiva para la Ciudad que encabezará Vidal quedará integrada por el economista Martín Tetaz en el segundo puesto, Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, en el tercero, y López Murphy en el cuarto lugar.

Marcelo Matzkin se impuso en la interna de Juntos.

