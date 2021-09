PASO: votó el 67% del padrón

Diferentes agrupaciones políticas anticiparon una cierta apatía de la ciudadanía de cara a las elecciones del domingo. De hecho convocaban a que la gente se acerque a votar para ejercer su rol cívico y en relación a las propuestas de uno y otro espacio.

Por su parte las autoridades de la Cámara Nacional Electoral también convocaban a la ciudadanía garantizando el cumplimiento de protocolos sanitarios para evitar todo tipo de contagios en el marco de la pandemia de Covid. Y reivindicaron la figura del “facilitador sanitario” para “velar por el cumplimiento de los protocolos”. la distancia de dos metros, las filas mayormente en el exterior de los establecimiento, el uso de barbijo, la organización de las filas, y la prioridad”. Cosa que finalmente se cumplió en cada establecimiento.

Pero, en definitiva, lo único que acertaron los encuestadores fue esta poca participación del electorado; que en perspectiva fue la más baja de las últimas tres elecciones primarias.

En el caso de Zárate, fue la participación más baja de las últimas tres elecciones con el 67,26% del padrón. Si bien el conteo provisorio de votos se detuvo en el 98,59%, el porcentaje de votantes no se modificará sustancialmente y no llegará al 70%.

Comparando siempre con otras elecciones primarias, fue la más baja; por ejemplo en las Primarias para las presidenciales del 2015, Zárate contaba con un padrón de 91431 electores y un total de 267 mesas; y terminó votando un 75,04% del padrón.

En las primarias para las legislativas de 2017, los electores habilitados fueron 94955 y un total de 277 mesas; y terminó votando el 78,35% del padrón; la cifra más alta de las últimas tres elecciones.

En tanto en las elecciones presidenciales de 2019, los electores habilitados fueron 97179 y un total de mesas de 282 y votó un 79,38% del padrón. Y en las últimas elecciones, tal como se señaló, sólo votó el 67,26% de un total 97179 electores y con 285 mesas.

UNO DE LOS PISOS MAS BAJOS

En las primarias lo que se define es qué precandidatos van a participar como candidatos en las elecciones de noviembre, ya que los partidos dirimen sus distintos postulantes en una interna obligatoria, aunque en muchos casos las agrupaciones presentan una sola lista.

Por ello las primarias funcionan como “filtro” más allá de las internas partidarias, y sólo accederán a las elecciones generales las agrupaciones que hayan superado el piso de 1,5% de los votos válidos emitidos. Es decir que para calcular si una agrupación llegó al piso de 1,5% se contabiliza el universo de votos afirmativos y en blanco. Los nulos están excluidos del universo.

En este caso fueron siete listas pero el dato llamativo fue que el “piso” del 1,5% de votos válidos fue el más bajo, con lo cual cada agrupación política sólo debió superar los 966 votos

Y en realidad esta cifra está sujeta a la cantidad de electores que asistan a una elección y a mayor cantidad de votantes, más elevado será el piso.

En el año 2017 la cantidad de votos válidos (positivos y en blanco) fueron 67762, con lo cual el piso del 1,5% se ubicó en 1017 votos.

En el 2019 fue de 68992, y el piso de 1035. En las presidenciales de 2015, en cambio fue de 60377, y el piso de 906 votos. En estas elecciones primarias los votos válidos llegaron a 64448, con lo cual cada agrupación sólo debió superar los 977 votos.

Para las agrupaciones chicas, que no tienen trayectoria política o partidos que carecen de alcance provincial o nacional, que se conformaron como agrupaciones vecinales o que van con “boleta corta”, sin adherir a otra lista a nivel provincial; alcanzar el 1,5% de los votos es una proeza. Por eso a menor cantidad de electores, el piso es más bajo y la posibilidad de que listas lo superen es más grande.

La apatía social y la pandemia fueron determinantes para que menos gente haya votado.

Escrutinio definitivo

La justicia electoral comenzó a realizar el escrutinio definitivo para obtener el número oficial a los resultados de las PASO. Una vez que que se difunda el resultado final se oficializarán quiénes serán los candidatos de cada lista de los partidos que competirán en las elecciones del 14 de noviembre.

El escrutinio definitivo es realizado por el Juzgado federal con competencia electoral de cada provincia, por lo que los distritos con menor cantidad de votantes podrán concluir en pocos días esta tarea. Como lo indica el artículo 112 del Código Electoral Nacional, el recuento definitivo de votos, debe realizarse 48 horas después de finalizados los comicios. En el momento en que se inicia el recuento, también finaliza el plazo para efectuar reclamos y protestas irregularidades en el procesos de votación.

El recuento de votos en la provincia de Buenos Aires llevaría cerca de entre diez y doce días al ser el distrito con mayor electores. 12.740.804 es la cantidad de personas habilitadas para votar, de las que finalmente hicieron uso de su derecho 8.434.037 al asistir a los centros de votación y participar del comicio.

Según el Código Electoral Nacional, “el escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar” y de cada una de las actas se verificará “si hay indicios de que haya sido adulterada; si no tiene defectos sustanciales de forma; si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio; si admite o rechaza las protestas; si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de sobres remitidos por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la elección; si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral”.

