El frente Avanza Libertad fue la tercera fuerza y dirimió candidaturas en una interna

Las grandes sorpresas de la jornada eleccionaria a nivel local fueron la izquierda, el Frente de Izquierda, y la derecha, Avanza Libertad.

Pero, principalmente, la última fuerza dado que fue el tercer frente más votado y con una interna entre dos líneas. Finalmente la que ganó fue “Republicanos Unidos”, una lista “no oficial”, que estuvo fuera de las listas oficializadas a finales del mes pasado. Y en menos de tres semanas la lista encabezada por el joven, Marcelo Gómez, pudo ganarle a la lista “oficial” de Juan Ernesto Lopez.

El frente Avanza Libertad lleva al economista liberal José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y cuando el economista mediático visitó la ciudad, lo hizo al lado de la lista “oficial”. Por lo tanto la lista ganadora no tuvo el acompañamiento del candidato ya que aún la junta electoral de la provincia de Buenos Aires no decidía su habilitación.

En total, el frente obtuvo 3679 votos, la lista Republicanos Unidos, 1867 (50,74%) y Libertad, 1812 votos (49,25%). La diferencia es poca, y aún restan en el conteo de cuatro mesas y sobre todo el escrutinio definitivo. No obstante, desde la lista ganadora de Republicanos Unidos están seguros que no hay chances de que los 55 votos de diferencia se achique.

Con una plancha de ravioles donados por una panadera, con 2 mil pesos de nafta para todo el día y con sólo 14 de las 50 escuelas cubiertas por fiscales, la lista encabezada por Marcelo Gómez se las arregló para lograr la victoria en su interna y quedar tercera, algo impensado para ellos y un hecho inédito para las estadísticas electorales del Partido.

“Hicimos una elección enorme y salimos terceros porque salimos a la calle, a dialogar con la gente. Le ganamos a la izquierda, al partido socialista, a Randazzo, y a Guillermo Moreno. Ahora vamos por el ingreso de un concejal de nuestro espacio que seguiremos construyendo”, expresó Marcelo Gómez, candidato a concejal por el frente Libertad Avanza.

“Veremos cómo se conformará nuestra lista de cada a noviembre, aunque no sabemos si la Ucedé, el otro sector que compitió en internas, querrá confluir con nosotros en una lista definitiva. Aún no he recibido ningún mensaje de la otra lista pero nos mantendremos siempre abiertos al diálogo”. Finalmente, Gómez anticipó que continuarán con su agenda de trabajo; “seguiremos dialogando con diferentes sectores de la juventud este fin de semana y continuaremos charlando con comerciantes, industriales y con el resto de los actores sociales de la ciudad”, expresó el candidato del frente Avanza Libertad, la tercera fuerza más votada del Partido.

Marcelo Gómez encabeza la lista de concejales de Avanza Libertad.

