La última lista en superar el “piso” de los 977 votos fue el Partido Republicano Federal, que encabeza Juan Carlos “Pali” Velázquez.

“Nuestra expectativa era obtener más votos pero siempre es importante para un partido que recién arranca superar el piso de las primarias. La verdad es que nuestra lista está conformada por vecinos y lo que une son la indignación, la bronca por no poder tener una mejor calidad de vida. Y de esto responsabilizo a todos los niveles de gobierno. Pero no nos quedamos sólo en el reclamo, y descreídos de los políticos en general, decidimos conformar una lista porque pensamos que era el momento de comprometernos, ya que no hay mejor forma de solucionar los problemas que estando dentro, de un concejo deliberante, de un ejecutivo o participando en distintas organizaciones vecinales o civiles como lo venimos haciendo hace más de veinte años”, subrayó Juan Carlos Velázquez.

“Nosotros trabajamos en la calle, la gente nos conoce, y de nuestra parte encabezamos muchas marchas pidiendo más seguridad. Acompañamos y encabezamos muchas de estas movilizaciones con las agrupaciones de Familiares y Víctimas de Delitos. Hemos juntado 23 mil firmas cuando los propios concejales, que muchos de ellos todavía están clavados en sus bancas, nos decían que éramos cuatro gatos locos. De hecho, fuimos los responsables de pedir que se declare la Emergencia en Seguridad, que luego su propio gobernador, Daniel Scioli, se encargó de declararla a nivel provincial”, enfatizó el candidato del partido Republicano Federal.

“No podemos vivir con tanta delincuencia, con un hospital que se viene abajo y sin un hospital municipal acorde a las necesidades sanitarias de nuestro partido. Aparte los barrios están inmersos en un abandono total, de las vías hacia el oeste se incrementó el abandono. Nosotros vivimos ahí, no lo vemos por las redes sentados en un escritorio. En Villa Nueva y en 6 de Agosto la desidia municipal es terrible. Y no sólo allá, sino que los propios vecinos del Centro y de otros barrios aledaños también relatan lo mismo. Entonces, tales situaciones nosotros consideramos de inadmisibles para los vecinos, que vivan sin agua, sin cloaca, sin pavimento, sin luz y con la posibilidad de que los asalten o los maten a cualquier hora del día”, el“Pali” Velázquez que sigue en carrera de cara a las legislativas de noviembre.

La lista de “Pali” Velázquez se presentará en las elecciones de noviembre.

