Preocupación de un grupo de trabajadores que quedaron desempleados

Cerca de 10 trabajadores desocupados se concentraron frente al Edificio de la Ribera en la mañana de ayer, para manifestarse por su situación laboral. Se trata de un grupo de personas que desempeñaban tareas en la obra del polideportivo municipal en el predio de Zárate Chico.

Según detallaron, se encontraban trabajando para Wym Construcciones S.A, pero con la llegada de la pandemia los trabajos se detuvieron. Fue entonces, cuando desde la Municipalidad convocaron a algunos trabajadores para conformar una cuadrilla de desinfección en centros de salud, instituciones, espacios verdes y en la vía pública.

Luego de unos meses, desde la gestión local iniciaron gestiones con la Cooperativa Lara, dedicada, entre otras cosas, a tareas de limpieza integral y desinfección. En ese marco, y para que la cooperativa pudiera desempeñar su tarea en la ciudad, desde el Ejecutivo requirieron que los trabajadores que venían desarrollando los trabajos de desinfección, sean absorbidos y comiencen a formar parte de la nómina de la cooperativa para los trabajos en Zárate. Pero luego de seis meses, se decidió no continuar con la desinfección que realizaba el Municipio por la pandemia, finalizó el contrato con la cooperativa y los trabajadores quedaron desempleados.

“Hace un mes y medio que lamentablemente estamos parados, sin trabajo, y lo único que pedimos es que nos vuelvan a reintegrar o volver a tener un trabajo fijo. De un día para otro nos dejaron en la calle, todos tenemos familia y necesitamos llevar el alimento a nuestra casa”, contó ayer Luciano Bodeman, uno de los trabajadores desempleados.

De forma pacífica y por las vías institucionales, los vecinos intentaron tener diálogo con las autoridades municipales para que les acerquen una solución a un problema que ellos no buscaron. Los interlocutores del Ejecutivo fueron la Jefa de Gabinete, Florencia Diez y el Secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, quienes según contaron les informaron la decisión de la gestión de no renovarle contrato a la cooperativa.

“Desde la cooperativa, el primer mes que estuvimos parados nos reconocieron y nos aguantaron con el tema de la paga; pero desde hace 15 días no recibimos nada de ninguna de las dos partes”, detalló Luciano.

Luego, “nos pidieron los curriculum para poder reintegrarnos en algún puesto, pero hace dos días nos llamaron para decirnos que no teníamos posibilidades de trabajar y entonces nos ofrecían un único pago de 10 mil pesos y un bono de 3 mil pesos para comprar mercadería en ciertos lugares”, revelaron.

Para este grupo de trabajadores, esa opción resulta inviable. “Nos dejaron sin trabajo de un día para el otro y nos sentimos mal, estamos aguantando gracias a la cooperativa que nos aguantó un mes, pero no sabemos cómo vamos a seguir. El Municipio nos tiene con vueltas, estuvimos casi dos años trabajando para ellos, arriesgando nuestra salud y de nuestros familiares, y nos pagan con esto”, relató Carlos Della Fontana muy angustiado por la situación que les toca atravesar.

“Trabajamos sin feriados, sin francos; estamos esperando una respuesta sincera del Municipio, eso que nos ofrecieron no nos sirve porque algunos tenemos hijos, tenemos que pagar alquiler y con eso no se vive. No sé si ellos podrán vivir con esa plata”, agregó.

Según comentaron, desde la Cooperativa Lara se pusieron en contacto con la Municipalidad para ofrecerles una reducción de presupuesto por el servicio y así garantizar el puesto de trabajo de los vecinos, pero la respuesta fue negativa. A esto se suma otra situación y es que la cooperativa comenzó a desarrollar tareas en el predio de Zárate Chico, pero cuando este grupo de trabajadores concurrió a desempeñar sus labores, no se les permitió el ingreso, dado que mantienen un conflicto judicial con la empresa constructora para la cual trabajaban antes por problemas en la liquidación.

“WyM Construcciones tenía otro nombre que era Bertinat, para la cual trabajamos nosotros. Luego se cambiaron de nombre a WyM Construcciones, y cuando pasamos a trabajar para la cooperativa y nos liquidaron, solo liquidaron el periodo que trabajamos para WyM, y no el tiempo que trabajamos para Bertinat, y por eso viene el conflicto”, explicaron.

