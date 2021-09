Campaña de donación de sangre

La Municipalidad de Zárate realizará una campaña de donación de sangre a beneficio del Servicio de Hemoterapia del Hospital Zonal Agudos “Virgen del Carmen”.

La actividad se llevará a cabo mañana viernes desde las 8 hs en el Forum Cultural ubicado en Pellegrini y Moreno.

Para ser donante es necesario previamente sacar turno al: 03487-447799 de 9 a 16 hs.

Pueden donar sangre aquellas personas que: Tengan entre 16 y 65 años de edad; No hayan tenido COVID-19 en los últimos 28 días; No padezcan hipertensión o hipotensión; Gocen de buena salud; Pesen más de 50 kg; No se hayan realizado tatuajes, piercings, cirugías ni transfusiones en el último año; No estén bajo tratamiento médico con medicación, no estén cursando un embarazo o estén amamantando

“Es conveniente desayunar antes de donar, pudiendo ingerir infusión sin lácteos, pero no bebidas con gas”, se informó.

Comparte esto: Twitter

Facebook