Sólo hubo un caso positivo de COVID-19 sobre los últimos 85 testeos realizados

“Los casos siguen en baja, no tenemos un número cero de casos, pero el día lunes en todos los operativos sólo hubo caso positivo sobre 85 testeos”, fueron las palabras del integrante del Consejo Asesor de Salud, Dr. Daniel Mautisi en la mañana de ayer cuando brindó un nuevo reporte sobre la situación epidemiológica en el distrito.

En esa línea, continuó: “A la fecha, la incidencia es de 0,25, es el resultado de los últimos 14 días, versus los 14 días anteriores; hace más de un año que no la teníamos tan baja. La tasa de totales es de 70, cuando el valor normal es hasta 150 casos en los últimos 14 días”.

También se refirió al Plan de Vacunación que se desarrolla en la ciudad e indicó que ya se alcanzaron 50.554 segundas personas vacunadas con ambos componentes de la vacuna contra el Covid 19, mientras que son 83.649 los vecinos que recibieron solo una dosis hasta el momento. En este sentido, agregó que a partir del día viernes se volverá a aplicar la primera dosis de forma espontánea para mayores de 18 años.

“Creo que hay que seguir difundiendo la vacunación, la única solución es estar vacunado”, expresó Mautisi y agregó que si bien en los centros de salud se encuentra más descomprimida la atención de la patología Covid, se mantiene una importante demanda de atención en lo que respecta a las enfermedades estacionales como el resfriado, la gripe leve y la bronquiolitis en los niños.

El miembro del Consejo Asesor de Salud, también detalló que se continúa trabajando en el operativo Detectar y en los testeos a docentes: “Hasta ahora no hemos tenido ni un solo caso positivo en los Detectar a docentes que se hacen los lunes, miércoles y viernes”.

Por último, en su análisis sobre el comportamiento de la comunidad ante la baja de casos, remarcó la necesidad de mantener las medidas de cuidados como el uso de barbijo, la distancia social y el lavado de manos porque “la gente se olvida, se relaja y la idea es que no sea así. Uno ve más optimista el estado de la patología Covid en la actualidad pero no hay que bajar los brazos”.

Esta semana en Plaza Mitre se realizaron testeos para detectar casos de Coronavirus.

El Dr. Mautisi fue el encargado de informar sobre la situación sanitaria.

Números de la pandemia

En el parte oficial que emite a diario el Municipio, se confirmó ayer la detección de 10 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 8 corresponden a Zárate y 2 a Lima.

Entre las observaciones, detallaron que se produjeron dos nuevas muertes a causa de la enfermedad: un hombre de 88 años el 25 de agosto pasado en una clínica privada y otro de 68 el 28 de agosto en el Hospital.

En el parte también se informó que 2 vecinos recibieron el alta médica, se reportaron 165 eventos sospechosos y se descartaron 134 luego de conocerse los resultados de laboratorio.

De esta forma, Zárate registra actualmente 149 casos activos (personas confirmadas que están transitando la enfermedad) y desde el inicio de la pandemia hubo 15.653 contagios, 15.112 recuperados y 392 fallecidos.

EN CAMPANA

El parte oficial de Campana informó ayer la detección de un solo caso de Coronavirus, y los contagios totales desde marzo del año pasado a la fecha son 16.136.

No fueron informadas muertes a causa del Covid-19, por lo que el número de víctimas se mantuvo en 305.

EN EL PAIS

Otras 153 personas murieron y 2.510 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 113.969 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.232.358 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.785 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 41,1% en el país y del 43,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 47.847.207, de los cuales 28.868.202 recibieron una dosis y 18.979.005 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 53.172.559.

Un 37,52% (942 personas) de los infectados de este miércoles (2.510) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 5.232.358 contagiados, el 97,14% (5.083.060) recibió el alta y 35.329 son casos confirmados activos.

El parte precisó que murieron 88 hombres, 37 en la provincia de Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 3 en Corrientes; 6 en Córdoba; 7 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 3 en Jujuy; 11 en Mendoza; 4 en Neuquén; 1 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis; 1 en Santa Fe; y 9 en Tucumán.

También fallecieron 65 mujeres: 27 en Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Chubut; 2 en Corrientes; 3 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 4 en Mendoza; 1 en Misiones; 8 en Neuquén; 1 en Río Negro; 1 en Salta; y 9 en Tucumán.

Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires, 749 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 193; en Catamarca, 113; en Chaco, 40; en Chubut, 86; en Corrientes, 101; en Córdoba, 296; en Entre Ríos, 132; en Formosa, 40; en Jujuy, 30; en La Pampa, 79; en La Rioja, 11; en Mendoza, 84; en Misiones, 43; en Neuquén, 45; en Río Negro, 70; en Salta, 32; en San Juan, 12; en San Luis, 36; en Santa Cruz, 12; en Santa Fe, 131; en Santiago del Estero, 58; Tierra del Fuego, 5; y en Tucumán, 136.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 2.050.426 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 510.694; Catamarca, 50.405; Chaco, 99.859; Chubut, 82.327; Corrientes, 90.978; Córdoba, 514.311; Entre Ríos, 135.842; Formosa, 61.664; Jujuy, 47.648; La Pampa, 67.355; La Rioja, 33.047; Mendoza, 164.192; Misiones, 36.152; Neuquén, 112.909; Río Negro, 99.633; Salta, 83.365; San Juan, 69.701; San Luis, 80.270; Santa Cruz, 59.343; Santa Fe, 468.141; Santiago del Estero, 80.726; Tierra del Fuego, 32.314; y Tucumán, 201.056.

