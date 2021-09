Barrio Almirante Brown: entre reclamos por el servicio del agua y la inseguridad

Vecinos del barrio Almirante Brown expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el vecindario, frente a distintas problemáticas como el deficiente servicio de agua y la inseguridad.

Por un lado, los problemas en la red de agua generan complicaciones cotidianas ante un servicio esencial que debería ser prioritario en tiempos de pandemia.

“Venimos reclamando por las pérdidas de agua en la calle Güemes al 1700 y al 1600 que hace un año y medio que está”, contó Carlos Gadea, presidente de la Sociedad de Fomento de Almirante Brown. Esa situación genera numerosos inconvenientes, como el desgaste y la rotura de las calles, y serios problemas en el suministro de agua hacia el interior de las viviendas, que registran una muy baja presión en la red.

“Los vecinos nos sacrificamos para tener este asfalto, pero la Municipalidad no lo mantiene y la calle se rompe. Al tener perdida en la calle tenemos menos caudal. Además de que pagamos el agua, tuvimos que invertir en poner bombas para mandar agua a los tanques, eso no está bien y tenemos que hacer eso por todas las pérdidas que hay en la calle”, agregó Gadea.

A este escenario, se suman problemáticas como la inseguridad (dado que se registran frecuentes robos en el barrio a raíz de las escasas acciones preventivas en el vecindario) y las demandas de atención de salud, ya que el edificio de la sociedad de fomento cuenta con una enfermería pero según informó el vecino “hace más de un año y medio que no hay enfermera” y desde la Secretaría de Salud no brindan ningún tipo de información al respecto.

El servicio de enfermería, aseguran, es de gran importancia dado que se utilizaba como punto de vacunación en diferentes campañas, así como también representa una tranquilidad para adultos mayores que residen en el barrio, requieren de algunos controles y se encuentran imposibilitados de trasladarse hacia el Hospital Virgen del Carmen o el René Favaloro.

Los vecinos denunciaron distintas problemáticas que padecen en el barrio.

