Nuevos incendios en el Delta

La Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Gabriel Fuks, coordinó la colaboración de personal de la Brigada de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina para ayudar en el trabajo de sofocación del fuego en las islas entrerrianas que se encuentran a la altura de San Nicolás de Los Arroyos, provincia de Buenos Aires. No obstante, y con las llegadas de los días cálidos y primaverales, también se registraron varios focos en el sur de Entre Ríos, en zonas cercanas a Gualeguaychú y en Victoria.

Por la acción del viento noreste, el humo no se registró en nuestra ciudad aunque el foco de Victoria sigue activo, según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego con la posibilidad de que se expanda por la acción del viento, y también que se generen otros focos más al sur, en los que podría afectarse la zona insular de nuestro partido una vez más.

EL PARANA SEGUIRA SIN CAUDAL DE AGUA

La primera parte de septiembre colaboró en el Paraná Medio y Delta aportando lluvias, sin embargo el pronóstico muestra un panorama desfavorable y el Paraná seguirá “bajo”.

“En Argentina esta etapa de sequía no tiene mejoría en los próximos meses, esperando de Agosto a Octubre lluvias inferiores a lo normal, tanto para litoral como para el noreste y mejorando la situación recién desde mediados y fines del verano”, comunicaron desde el Instituto Nacional del Agua.

Policía Federal desplegó a la Brigada de Incendios Forestales.

Comparte esto: Twitter

Facebook