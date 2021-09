Hubo ocho casos positivos y se reportaron 4 muertes

Durante el pasado fin de semana, las autoridades municipales emitieron el informe diario sobre la situación del Covid 19 en el distrito y detallaron que en la sumatoria de sábado y domingo, se reportaron 8 casos positivos. También reportaron tres muertes ocurridas hace varios días y que no habían sido informadas.

El parte diario detalló el sábado que fueron confirmados 5 casos positivos y 8 vecinos recibieron el alta ese día.

Llamativamente, a pesar que el Consejo Asesor de Salud, había declarado el viernes que no se reportaron muertes desde el 28 de agosto, el sábado se informaron tres muertes ocurridas hace varios días y que, por razones que no fueron detalladas, recién se informaron este fin de semana.

Se trata del fallecimiento de un vecino de 88 años ocurrido en un nosocomio privado local el 13 de agosto, y de dos mujeres, una de 52 años que murió el 20 de agosto y otra de 84 años que murió el 4 de septiembre.

Por su parte, el informe municipal detalló que el domingo se registraron 3 casos positivos confirmados, 4 recuperados y 55 sospechosos. También se reportó una muerte ocurrida el pasado 16 de septiembre, de un hombre de 53 años.

De esta manera, Zárate cuenta en la actualidad con 144 casos activos, 15.137 recuperados, 396 fallecidos y 15.677 casos totales desde el inicio de la pandemia.

Respecto de la campaña de vacunación contra el Covid 19, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mostraba ayer que en el distrito ya se aplicaron 139.341 vacunas, de las cuales 84.081 corresponden a primeras dosis y 55.260 a segundas dosis. A diferencia de lo que indica el informe local, el portal oficial de la cartera de Salud bonaerense sostiene que en Zárate los fallecidos son 397.

Vacunación en la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita.

