La terapia del Hospital está sin pacientes Covid

El integrante del Consejo Asesor de Salud. Dr. Ariel Braida, quien se especializa en el área de infectología, brindó detalles sobre la situación de la pandemia en el distrito y contó en el día de ayer, la terapia intensiva para pacientes Covid del Hospital Virgen del Carmen, se encontraba sin pacientes.

“La situación epidemiológica es buena, seguimos con la tendencia en el distrito que tiene una relación directa con los índices nacionales, donde los casos positivos son menores sumado a las tasas de internación en las instituciones que tenemos en la ciudad, las cuales han descendido hasta casi no haber ocupación de cama. Hoy, por ejemplo, en el Hospital Virgen del Carmen había una sola cama ocupada con un caso sospechoso, la terapia Covid está vacía”, dijo el médico especialista.

En ese sentido, sostuvo que se encuentran atentos al devenir del escenario sanitario y epidemiológico, dado que si bien las cifras de contagios son bajas, eso plantea algunas incertidumbres sobre lo que pueda ocurrir a futuro, por lo cual continúan reforzando las medidas preventivas.

Por otra parte, Braida destacó el trabajo realizado en la campaña de vacunación y en los operativos Detectar, dado que “el trabajo en terreno es fundamental, sea la patología que sea, cuando uno se traslada donde está el enfermo y lo detecta rápidamente, puede tener un panorama de lo que va sucediendo, además de adoptar medidas necesarias para la resolución. La vacunación es un pilar fundamental, junto con los cuidados colectivos para tratar de contener esta pandemia”.

Respecto a la posibilidad de una tercer ola, dijo que “todos los infectólogos vamos siguiendo las situaciones epidemiológicas de otros países, y vemos que por ahí la mayor cantidad de casos nuevos por variante Delta se ve en pacientes no vacunados. En el caso de Israel, cuando comenzamos a analizarlo correctamente veíamos que tenía un 70% de la población vacunada y un 30% que no, por una cuestión de decisión de la población y esos fueron los afectados”.

Al respecto, concluyó que ante ese escenario, resulta fundamental “transmitir que las vacunas son seguras y que van a ser lo que nos prevengan las enfermedades, ése es el concepto principal para tener la mayor cantidad de gente inmunizada y lograr la inmunidad de rebaño que tanto se habla”.

