Taller integral sobre el método TISO

El 1 de octubre en forma on line, vía zoom se realizará un taller vivencial donde el protagonista sos vos, el eje del encuentro,y te enseñaremos nuestro método para lograr el descenso de peso.

¿Qué es T.I.S.O?

Son las iniciales de tratamiento integral de sobrepeso y obesidad, donde la fusión de una nutricionista y unamédica clínica con especialización ambas en Obesidad evalúan en cada caso en el consultorio la estrategia individual para estar saludables con el peso adecuado.

¿Qué es Experiencia T.I.S.O?

Es un taller informativo e inclusivo para iniciar un tratamiento de descenso de peso, pero en forma on line por zoom, hemos elegido esta forma por las distancias y la pandemia.

¿Quiénes deberían hacerlo?

Todas las personas que durante mucho tiempo buscan respuestas en la alimentación saludable y descenso de peso, que luego de buscar en todo tipo de dietas y sometimientos a tratamientos mágicos no lograron el objetivo.

¿Qué necesitas para hacerlo?

-El 50 % del éxito de tu tratamiento es tener las ganas de hacerlo y la decisión al cambio hacia una vida saludable.

-Celular, Tablet o computadora.

-Lista de preguntas

-Inscribirte.

-EDAD DESDE 18 EN ADELANTE (pero si una mamá quiere hacerlo para ayudar a sus hijos con sobrepeso u obesidad estaría genial!).

¿Cuánto dura?

Alrededor de una hora, pero en general se extiende por las preguntas individuales.

¿Cuál es nuestra expectativa?

Que te lleves información innovadora para tomar decisiones acertadas ala hora de elegir un tratamiento.

La inscripción es mediante mensaje de WhatsApp al 3489-333360, donde solicitaremos tus datos y te enviaremos informacion adicional del curso.

Los esperamos!

Dra. Cecilia Lopez @dra_cecilialopez

Lic. Irina Reboni @mireh_salud

Comparte esto: Twitter

Facebook