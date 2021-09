Cómo se vive el regreso a la presencialidad plena

Luego de un año y medio de las modalidades virtual y”burbuja” por la pandemia del Coronavirus, el regreso a la presencialidad plena el lunes pasado en las escuelas de la ciudad mostró una combinación de entusiasmo, ansiedad y preocupación por el reencuentro y tener que cumplir con los protocolos para la prevención de contagios de Covid-19.

Pese a que en pocas escuelas todavía hay cursos que no pudieron volver a las clases presenciales por no poder cumplir con el distanciamiento de al menos 50 centímetros entre los alumnos dentro del aula -en lugar de los 90 centímetros o 1,5 metros que se exigía hasta la semana pasada-, en los próximos días la situación quedaría normalizadas.

En las entradas a muchas escuelas se mantiene el ingreso diferenciado para evitar aglomeraciones de alumnos y a la vez sigue siendo requisito el control de la temperatura y el uso de alcohol en gel al ingresar.

Las condiciones en las aulas

ante la presencialidad plena

-Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo un distanciamiento físico de 1,5 metro entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurando el uso de mascarillas y la higiene de manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su extensión.

-Condición admisible: Sólo en el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1,5 metro para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0,90 metro entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 metros en los espacios comunes y con el cuerpo docente. En este caso, aumenta el requisito de ventilación, no solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas, sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases.

-Excepciones: Sólo para los casos en los que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0,90 metro entre estudiantes y permitir una presencialidad plena bajo esta condición, se podrá mantener una distancia mínima de 0,50 metro.

Del mismo modo, estas excepciones deberán ser acompañadas de las siguientes medidas obligatorias: Mantener e incrementar el resto de las medidas de prevención; la distancia mínima entre estudiantes será de 0,50 metro; la distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se mantendrá en 2 m; el distanciamiento en zonas de uso común, no podrá ser menor a los 2 metros.

Asimismo, se deben agregar estrategias preventivas adicionales que incluyen: la realización de testeos en aquellas secciones escolares que estén contempladas por estas medidas excepcionales de distanciamiento; uso de barbijos doble o triple capa; asegurar que la superficie mínima por estudiante en el aula sea de 1 m2; la utilización de medidores de CO2

