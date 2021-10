El CGC dio la bienvenida a los nuevos alumnos de Kinesiología y Fisiatría

Alumnos de las carreras de Kinesiología y Fisiatría que se dictan en el Centro de Gestión del Conocimiento (CGC), recibieron la bienvenida formal por parte de autoridades municipales y universitarias.

Se trata de 80 nuevos estudiantes que, gracias a la inversión del Municipio, podrán garantizar su futuro con formación de calidad, en su ciudad. Cursarán en el CGC carreras dictadas a través de la Universidad Nacional de Hurlingham y realizarán prácticas de forma presencial.

El evento contó con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro, el rector de la Universidad de Hurlingham Walter Wallach, el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social Darío Raffo, el director de la carrera de Kinesiología y Fisiatría Pablo Bordoli, el director del Instituto de Salud Comunitaria Ezequiel Consiglio, la coordinadora del área de Bienestar Estudiantil Marcela Vidondo, la presidenta del Consejo Escolar Mariana Vargas, el presidente de Zárate Transporte SAPEM Aldo Morino, la jefa de departamento de Programas Socio Educativos Verónica Alberro y la inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social Silvia Fernández Sena.

“Poder encontrarnos hoy de nuevo en el CGC de forma presencial es una alegría y un logro que tenemos que reforzar. Es muy importante saber que hay un estado presente, que estas carreras se pueden desarrollar gracias a que se ha tomado la decisión política desde el gobierno municipal de poder llevar adelante este Centro de Gestión del Conocimiento y las distintas carreras universitarias que se dictan en este lugar” expresó el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social.

Por su parte, el rector de la Universidad de Hurlingham reconoció en primer lugar la voluntad del Municipio de Zárate que permite el dictado de carreras universitarias en la ciudad: “Que esté en Zárate depende de una decisión y un esfuerzo del Municipio que nos convocó, invitó y se hace cargo de los costos que permiten que un equipo muy grande de docentes y auxiliares trabajando para que pueda haber universidad en la ciudad. Y es una decisión que no todos los municipios toman y que Zárate lo está haciendo con otras carreras y universidades en este espacio. Hay un montón de condiciones que se dan para que se puedan estar dictando estas carreras acá”. Y, en segundo lugar, dio las gracias a los alumnos, “que hace un año y medio empezaron una carrera universitaria y hoy nos vemos las caras por primera vez. La decisión que cada uno de ustedes tomó es de una valía enorme”.

El intendente también resaltó el camino recorrido que permitió llegar a estas instancias: “Para llegar a lograr esto hay un proceso, yo siempre digo que las cosas no son una fotografía, sino que es una película, donde empezó con un contacto, y así con todas las universidades y con todas las carreras que tenemos. La verdad que me llena de alegría poder estar cara a cara nuevamente. Tener esta posibilidad de estudiar en la ciudad era el objetivo nuestro, en forma gratuita y con un nivel de excelencia. Así que felicitaciones nuevamente a ustedes y a la universidad. La verdad que me alegro muchísimo poder estar nuevamente cara a cara e ir recorriendo este lugar que hicimos con tanto esfuerzo y sacrificio”.

Durante el ciclo lectivo 2021 continuaron en el Centro de Gestión del Conocimiento un total de 15 carreras bajo modalidad virtual, producto de acuerdos operativos y estratégicos de formación con 11 Universidades Nacionales.

En el mes de agosto, la Licenciatura en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Diplomatura en Turismo de la Universidad Metropolitana culminaron la cursada, quedando a la fecha 13 carreras: Kinesiología y Fisiatría, Medicina, Arquitectura, Seguridad Urbana y Portuaria, Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Tecnicatura en Programación Informática, Tecnicatura en Aplicaciones Nucleares, Tecnicatura en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Gestión Educativa, Licenciatura en Logística, Licenciatura en Seguridad e Higiene, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Comercio Internacional.

El intendente Osvaldo Cáffaro y el rector de la Universidad de Hurlingham Walter Wallach en el acto de inicio de clases presenciales.

