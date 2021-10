Los vecinos realizaron obras ante la falta de respuestas

Zárate puede crecer hacia el oeste, dado que está flanqueado por sus dos zonas industriales y hacia el este por el Río Paraná de las Palmas. Se encerró sola, urbanísticamente hablando hacia el sur y hacia el norte pero aún hacia el oeste, donde reside la mayor cantidad de vecindarios y de nuevos loteos, aún no se les pueden garantizar los servicios básicos.

En este caso se trata del nuevo “Espacio Urbano”, se trata de un barrio abierto a 800 metros de la Ruta Nacional Nº9, pegado al Club de Planeadores, y sobre uno de los accesos principales a la ciudad, avenida Antártida Argentina.

Allí existen construcciones y familias viviendo en el lugar que debieron realizar tareas de mantenimiento ante la falta de respuestas.

El estado de sus calles de tierra es pésimo y fueron los propios frentistas quienes debieron desarrollar tareas de mantenimiento durante los últimos días.

“Estamos cansados de hacer reclamos por arreglos de calles y destape de desagües, pagamos nuestros impuestos y así no podemos vivir” señalaron los frentistas que con cada lluvia padecen no sólo el barro sino también calles inundadas y el consecuente deterioro.

