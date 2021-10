El barbijo ya es opcional al aire libre aunque sigue siendo obligatorio en lugares cerrados

El tapabocas o barbijo, a partir del viernes 1° de octubre, “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano” y sí lo seguirá siendo “en lugares cerrados” como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria no obstante destacó que esta normativa nacional “estará sujeta a la decisión de implementarla de cada jurisdicción, en función de su situación epidemiológica y la circulación de variantes”.

De esta forma no será obligatorio el uso de tapabocas al aire libre “solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran numerosas personas”, Sí lo será en lugares cerrados y al aire libre en situaciones de aglomeración de personas o contactos cercanos.

El Ministerio de Salud explicó que “en espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de COVID-19 disminuye considerablemente”.

Entre los lugares al aire libre en el que sí sera obligatorio el uso de barbijos es en parques públicos con mucha afluencia de gente, juegos infantiles o eventos masivos, o los que tengan contacto cercano con otra persona, como los puestos de diarios o de comida, o filas para ingresar a un comercio.

El tapabocas también seguirá siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos.

A esta normativa nacional “pueden adherir o no las gobernadoras y los gobernadores en función de la situación epidemiológica y la circulación de variantes en cada una de las jurisdicciones”, destacó la cartera nacional.

“La pandemia no terminó, y tenemos que seguir cuidándonos sobre todo en lugares cerrados, porque aún estando vacunados se puede tener la infección y transmitirla, especialmente de la variante Delta, que ya tiene circulación comunitaria en el país”, sostuvo la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte.

El principal objetivo del tapabocas “es preventivo, disminuir la emisión de partículas y con ello el riesgo de contagio”, por lo que su uso correcto disminuye significativamente el riesgo de transmisión”, aclara el comunicado.

La cartera recordó que el tapabocas “debe ajustarse bien a la cara, cubriendo la nariz, la boca y el mentón, para que las gotas respiratorias que contienen el virus no puedan entrar y salir alrededor de los bordes del tapabocas”.

Precisó además que los ambientes interiores sin ventilación “son los más riesgosos para la transmisión mediante aerosoles que se acumulan, aumentando las probabilidades de que se inhale aire con presencia de virus”.

Finalmente la cartera destacó que si bien el riesgo de transmisión es más alto cuando se comparten lugares cerrados y mal ventilados, “en lugares abiertos el riesgo disminuye pero no se extingue”. Esto se da principalmente “en situaciones de aglomeración de personas o contactos cercanos”, por lo que “debemos seguir usando todos el tapabocas en esas situaciones para no exponernos mutuamente a la posibilidad del contagio”, aseguró.

Zárate bajó de los 100 casos activos

En el parte oficial de ayer se confirmó la detección de 4 nuevos casos de Coronavirus, 3 correspondientes a Zárate y a Lima. No fueron informadas muertes a causa de la enfermedad.

Por otra parte, se informó que 17 personas fueron dadas de alta, se detectaron 109 eventos sospechosos y se descartaron 112 tras conocerse los resultados de laboratorio.

Hasta ayer, Zárate tenía 99 casos activos y confirmados y desde el inicio de la pandemia hubo 15.714 contagios confirmados, 15.219 recuperados y 396 fallecidos.

En cuanto a la campaña de vacunación, de acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hasta ahora se realizaron 151.846 aplicaciones, de las cuales 86.385 corresponden a primera dosis y 65.461 vecinos completaron el esquema.

EN EL PAIS

Otras 51 personas murieron y 1.641 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.179 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.256.902 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.140 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 37,1% en el país y del 42,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 48,75% (800 personas) de los infectados de hoy (1.641) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 5.256.902 contagiados, el 97,36% (5.118.324) recibió el alta y 23.399 son casos confirmados activos.

El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 55.559 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 23.853.699 las pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

POR DISTRITO

El parte precisó que murieron 30 hombres, 9 en la provincia de Buenos Aires; 4 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 3 en Mendoza; 1 en Río Negro; 1 en Salta; 6 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 1 en Tucumán.

También fallecieron 21 mujeres: 7 en Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 1 en La Pampa; 9 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero.

Este jueves se registraron en la provincia de Buenos Aires, 655 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 145; en Catamarca, 24; en Chaco, 25; en Chubut, 34; en Corrientes, 85; Córdoba, 189; en Entre Ríos, 1; en Formosa, 18; en Jujuy, 28; en La Pampa, 17; en La Rioja, 24; en Mendoza, 19; en Misiones, 6; en Neuquén, 12; en Río Negro, 27; en Salta, 78; en San Juan, 1; en San Luis, 18; en Santa Cruz, 5; en Santa Fe, 55; en Santiago del Estero, 26; Tierra del Fuego, 4 y en Tucumán, 145.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 2.058.470 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 512.801; Catamarca, 51.059; Chaco, 100.204; Chubut, 82.973; Corrientes, 92.129; Córdoba, 516.878; Entre Ríos, 136.564; Formosa, 62.017; Jujuy, 47.973; La Pampa, 68.292; La Rioja, 33.366; Mendoza, 164.743; Misiones, 36.375; Neuquén, 113.230; Río Negro, 100.124; Salta, 84.233; San Juan, 69.860; San Luis, 80.450; Santa Cruz, 59.447; Santa Fe, 469.123; Santiago del Estero, 81.243; Tierra del Fuego, 32.373 y Tucumán, 202.969.

VACUNACION

Según el Monitor Público de Vacunación, desde diciembre de 2020, Argentina lleva recibidas casi 70 millones de aplicaciones. Hasta esta tarde se distribuyeron 56.792.214 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 51.773.287. A su vez, 29.635.860 personas iniciaron su esquema de inmunización y 22.137.427 ya lo completaron.

Entre los casi 30 millones de vacunados hay 3.904.150 trabajadores de la salud; 7.168.431 personas que integran el grupo de personal estratégico Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, Responsables del Funcionamiento del Estado y Personal del Servicio Penitenciario); 4.239.685 personas de 40 a 49 años SIN Factores de Riesgo; 734.326 adolescentes de 12 a 17 años CON Factores de Riesgo; 2.817.548 personas de 50 a 59 años SIN Factores de Riesgo; 9.039.730 personas de 18 a 59 años CON Factores de Riesgo; 11.373.745 personas de 18 a 39 años SIN Factores de Riesgo; 284.301 adolescentes de 12 a 17 años SIN Factores de Riesgo; y 12.098.747 adultos de 60 años o más.

