Habilitan los comedores y ultiman detalles para dictar clases los sábados

El Programa para la Intensificación de la Enseñanza “+ATR” anunciado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comenzará a ser aplicado en Zárate; ya no este sábado como lo había anunciado la Jefatura Distrital de Inspección sino que se trata de un proceso que se está terminando de delinear dado que no es fácil programar clases los días sábados.

No es fácil por varias razones, una que debe existir un personal auxiliar que abra las puertas del establecimiento, que garantice la aplicación de los protocolos sanitarios y que se encargue de diversas tareas relacionadas al acto educativo.

Más allá que funcionarios locales y provinciales celebren la propuesta en los papeles y que todos están de acuerdo con que “se garanticen los aprendizajes previstos y se refuerce la revinculación estudiantil”; hay muchos detalles que acordar.

En principio, no es fácil el proceso de disposición de los recursos humanos, tanto docentes como auxiliares.

En el primer caso se está encargado la Secretaría de Asuntos Docentes, y en el segundo caso el Consejo Escolar. Y no se trata de garantizar el dictado para un cierto nivel de estudiantes sino que se deberá tener en cuenta alumnos y alumnas de Inicial, primario y secundario.

“El fortalecimiento de las trayectorias educativas se desarrollarán en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de lunes a sábado de manera complementaria a la jornada habitual y sin alterar el normal desenvolvimiento y participación de los estudiantes en su jornada escolar ni el funcionamiento del establecimiento educativo”, expresa el proyecto +ATR.

Y si bien Zárate ha recibido “una gran cantidad de módulos” para desarrollar el programa; es decir que hay horas de clases disponibles para que ya comiencen a cursar los y las alumnas, ahora se deberá atender el proceso de incorporar auxiliares. Y de ello se está encargando el Consejo Escolar bajo la siguiente modalidad.

En principio, cada directivo le consulta a los auxiliares en el cargo si quieren continuar sus tareas en ese colegio los días sábados. Una vez que el Consejo tenga ese relevamiento, se estudiará si deberán realizar un acto público de auxiliares para completar el total de horas disponibles para cada establecimiento.

Actualmente los consejeros escolares aguardan esa información de parte de cada directivo; por lo tanto las clases no comenzarán este sábado.

Vuelven los comedores escolares

El gobierno bonaerense habilitó para que, a partir del próximo lunes, vuelvan a funcionar los comedores escolares en todo el territorio bonaerense; los cuales habían sido suspendidos por razones de prevención sanitaria al comienzo de la pandemia.

Durante el ciclo lectivo 2020 y lo que transcurrió del 2021, las comidas se entregaban a las familias en forma de vianda.

La nueva disposición de las autoridades provinciales recupera el funcionamiento de un espacio común donde chicas y chicos comparten el almuerzo y el desayuno o la merienda, según el turno correspondiente.

Cabe destacar que será de modo paulatino y entendiendo la situación de cada una de las escuelas, aclararon desde el propio gobierno provincial. Y si bien durante octubre se incorporará el almuerzo y desayuno o merienda en escuelas, también se continuará con la entrega de los módulos alimentarios, tal y como se viene haciendo hasta el momento en cada uno de los establecimientos escolares.

Es por tal motivo que, con el fin de llevar adelante las contrataciones necesarias para cubrir los puestos en los comedores escolares, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad remitieron instrucciones al Consejo Escolar.

Al mismo tiempo, la Provincia dispuso aumentos del 13% en el presupuesto para desayunos y meriendas, y del 129% para el servicio “comedor”.

También se dispuso la implementación de un menú renovado, que elaboraron nutricionistas de la Dirección Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

