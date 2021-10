Aguardan los resultados de análisis de un caso que podría tratarse de la cepa Delta

En la mañana de ayer, la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei, brindó detalles de la situación epidemiológica en el distrito ante el escenario continuo que se viene dando desde hace varias semanas con un marcado descenso en los contagios por Covid 19.

“Seguimos con pocos casos por todo el trabajo de la población en seguir cuidándonos; hoy solo tenemos 5 casos, 4 de Zarate y 1 de Lima. También seguimos con una alta tasa de hisopados, el martes se hicieron 37 hisopados en el Hospital Municipal René Favaloro, de los cuales solo uno dio positivo”, detalló la funcionaria.

En esa línea, sostuvo que muchas de las consultas tienen que ver con cuadros respiratorios de otras patologías que presentan síntomas similares al Covid 19.

Por otra parte Mattei comentó que la tasa de incidencia actual es de 0.37, la cantidad de casos activos de Covid (es decir, aquellos vecinos que se encuentran transitando la enfermedad) es de 64, de los cuales solo 4 son de Lima y el resto de Zárate, lo que reafirma es descenso de la curva de contagios.

“Estamos tratando de seguir la vacunación, porque nada es casual, sino que es por el trabajo que se está haciendo con la vacunación Covid. Estamos en un 55% de segundas dosis aplicadas en nuestra población y más del 70% de primeras dosis, con lo cual instamos a la población a que vayan a vacunarse”, dijo la subsecretaria y agregó que durante esta semana estarán aplicando primeras dosis de Sputnik V en la Unión Vecinal de Villa Carmencita, a la cual se pueden acercar aquellos vecinos que se encuentren interesados en recibir su dosis para que se les programe un turno. En ese sentido, cabe recordar que la vacunación es libre para mayores de 30 años.

Asimismo, mencionó que se encuentran analizando la continuidad de los operativos en la posta ubicada en la zona de Costanera, la cual -indicó- “tuvo más concurrencia de la que esperamos, estamos viendo si se hace de acuerdo a la disponibilidad de vacunas”.

Con respecto a la vacunación de los menores de 13 años, la funcionaria sostuvo que ya pueden anotarse en la plataforma de la Provincia de Buenos Aires. “La Sociedad de Pediatría de Argentina ya aprobó la vacunación con Sinopharm. La semana que viene se van a estar dando los turnos”.

OPERATIVOS EN LA ISLA

En otro orden, Mattei detalló que se encuentran diagramando nuevos operativos en la zona insular, dado que ya se realizó allí la vacunación con primera dosis y resulta necesario avanzar con la segunda dosis para completar el esquema; en una etapa siguiente, también se acudirá al territorio para la vacunación de los menores de 12 años.

AGUARDAN LA CONFIRMACION DE UN CASO DE LA VARIANTE DELTA

Por último, informó que se encuentran a la espera de la confirmación de un caso positivo detectado recientemente, que se encuentra en proceso de análisis para determinar si se trata de un caso de variante Delta o no. “Todavía no está subido al sistema como positivo, se encuentran a la espera de la confirmación. La persona cumplió el aislamiento, se hizo el seguimiento de parte de Salud y está bien. Está la sospecha pero todavía no tenemos la confirmación”, agregó.

Enviaron los primeros turnos para vacunar a niños de 3 a 11 años

El Gobierno bonaerense envió más de 47 mil turnos para vacunar contra el coronavirus a niños de 3 a 11 años con enfermedades preexistentes.

“Se están enviando los primeros 47.132 turnos para chicos y chicas de 3 a 11 con enfermedades preexistentes”, se informó.

En conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof había anunciado que a partir del martes próximo se iniciará la aplicación de la vacuna Sinopharm para niños y niñas de esa franja etaria. En ese contexto, contó además que hay 800 mil anotados de entre 12 y 17 años, y 365.962 de entre 3 y 11 para recibir la vacuna.

Desde el Gobierno se detalló que son 2.600.000 los niños de entre 3 y 11 años en condiciones de ser vacunados, y 1.600.000 los jóvenes de entre 12 y 17 años.

“Los chicos se contagian y contagian a los demás”, expuso ayer Kicillof y apuntó que “vacunarlos es una medida individual y colectiva”. En ese marco, agregó que “es deber de todos destacar que la eficacia de la vacuna (pediátrica) está probada y no produce riesgos” y pidió “no sembrar dudas ni confusión donde no las hay”.

Luego, reiteró que la Anmat es el organismo encargado de “aprobar medicamentos, vacunas y alimentos” y analizó que “con eso, alcanza para saber que una vacuna es confiable”.

En ese sentido, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, contó que se recomienda fervientemente la vacunación para niños y niñas de entre 3 y 11 años; añadió que hay acuerdo para ello entre “los ministros del país junto a la cartera sanitaria nacional y las sociedades científicas”.

Asimismo, sostuvo que “hay unanimidad absoluta en el ambiente médico, académico y científico respecto de la importancia de vacunar a los chicos de entre 3 y 17 años” tanto por el aspecto “individual, porque hay casos en los que el coronavirus se puede complicar en los chicos, como en lo colectivo, porque también contagiaadultos”.

Así, manifestó que la tecnología que emplea la Sinopharm, a virus inactivado, “se usa desde hace décadas en las vacunas de la gripe y la hepatitis, con muy buenos resultados”.

De ese modo, planteó la importancia de “llevar tranquilidad a los profesionales de la salud y a los padres, madres y responsables afectivos” dado que “hay información científica” que da cuenta de la seguridad de la vacuna, pero expuso que “se pueden hacer consultas y preguntas en nuestro ministerio” ante posibles dudas.

A la vez, el funcionario resaltó que el Poder Ejecutivo cuenta con las vacunas necesarias para vacunar a la población de entre 3 y 11 años y detalló que entre octubre y noviembre arribarán al país las Pfizer que se aplicarán a los adolescentes.

VACUNACION LIBRE CON SEGUNDA DOSIS

“La vacunación libre con segunda dosis se extiende a todos y todas las bonaerenses mayores de 30 años y a trabajadores y trabajadoras de la seguridad”, señaló el gobernador.

La vacunación libre con el segundo componente abarca también a los mayores de 18 años con enfermedades preexistentes, personas gestantes y trabajadores de la salud y de la educación. En todos los casos deberán haber cumplido el periodo recomendado por las autoridades sanitarias respecto de la primera dosis: ocho semanas entre las vacunas Sputnik y AstraZeneca, y tres en el caso de haber sido inoculado con Sinopharm.

