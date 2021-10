Van entregados 15.500 bolsones de alimentos en las escuelas locales

La pandemia profundizó la crisis económica y escuelas que nunca habían solicitado alimentos, hoy lo demandan. A su vez, la mayoría de las escuelas técnicas del distrito están recibiendo bolsones de comida y seguirán con la entrega de estos productos hasta fin de año.

Con la llegada de la pandemia, el gobierno provincial determinó que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la llamada Merienda Complementaria (MC) se siga otorgando, ya no de forma presencial en los colegios sino que se articule la entrega de bolsones de alimentos “secos”, no perecederos, para que las familias cocinen en sus viviendas.

Pero a partir de agosto pasado, el Consejo Escolar comenzó con la merienda y a la par siguió entregando bolsones. A partir del mes que viene retomarán los comedores en los colegios donde ya funcionaba el servicio pero también se continuará con los bolsones; con lo cual y en función de la necesidad alimentaria de muchas familias convivirán canastas de comida, merienda y almuerzo en gran parte de colegios públicos locales.

BOLSONES DE PRODUCTOS

“Bolsón de emergencia de productos alimenticios”, se denominan estos paquetes y que son destinados para chicos y chicas que antes almorzaban en los comedores y para quienes lo hacían en el desayuno o la merienda entregada por cada colegio de nivel inicial, primaria y secundaria.

En mayo del año 2020 se entregaban 11704 bolsones en las escuelas y en mayo de este año se elevó a 15536.

Aparte, todas las escuelas técnicas del Partido están entregando estos mismos bolsones a las familias del alumnado que lo requiera, situación que antes no sucedía.

Cada bolsón está compuesto de d botellas de aceite de un litro; un kilo de arroz; una lata de arvejas; 2 kilos de azúcar 2 paquetes de fideos guiseros, 2 de sopero y 2 de tallarines; un paquete de lentejas; galletitas; un kilo de harina; un sachet de leche en polvo; una caja de puré de tomate; un paquete de yerba; huevos; harina de maíz; cereales; mermelada y cacao.

La diferencia con el inicio de la pandemia, es que el gobierno provincial ya no envía fondos para que el Consejo Escolar adquiera los bolsones de mercadería, sino que manda las cajas ya confeccionadas y cada colegio las reparte a las familias que previamente se inscriben.

Cada escuela tiene un cupo y se va ampliando conforme la necesidad que demuestran las familias. Otra diferencia, es que estos bolsones el año pasado se entregaban una vez cada quince días y ahora se entregan una vez por mes y dos canastas de estos productos.

“Bolsón de emergencia de productos alimenticios”, se denominan estos paquetes y que son destinados para chicos y chicas que antes almorzaban en comedores.

