El Coliseo y una nueva agenda de actividades

Con la dirección de Federico Fernández, primera figura del Teatro Colón, llega a Zárate por primera vez el Buenos Aires Ballet para estrenar “Sinfonía para un nuevo mundo”, e interpretar otros grandes títulos del repertorio clásico.

La presentación tendrá lugar hoy viernes a las 21 hs. en el Teatro Coliseo de nuestra ciudad y las entradas se encuentran en venta en la boletería de la sala en el horario de 16 a 20, por la página web: www.plateaunotickets.com

El prestigioso Buenos Aires Ballet, creado y dirigido por Federico Fernández, Primer Bailarín del Teatro Colón, estará presentándose en distintas ciudades de argentina. Después del receso obligado, el ballet vuelve a los escenarios y el público a la platea. En esta Gala se produce el estreno de la ” Sinfonía para un nuevo mundo”. También se podrá ver ¨El lago de los cisnes¨, ¨Llamas de Paris¨ y ¨Coppelia¨ entre otros títulos. Al frente del elenco y a cargo de la Dirección General, Federico Fernández, Primer bailarín del Teatro Colón, secundado por primeras figuras y bailarines solistas del primer coliseo y la actuación de la Primera Bailarina invitada Sofía Manteguiaga.

Es importante destacar que la compañía y las salas donde se presenta cumplen con todos los protocolos, dándole así total seguridad a los artistas y a los espectadores, los que podrán disfrutar, relajados, desde la comodidad de una platea.

El elenco está integrado por Federico Fernánez, primer bailarín del Teatro Colón. Ayelén Sánchez, bailarina solista del Teatro Colón, Sofía Monteguiaga, primera bailarina invitada; Jiva Velázquez, bailarín solista del Teatro Colón; Ludmila Galaverna, bailarina del Teatro Colón; Iara Fassi, bailarina del Teatro Colón; Rocío Agüero, bailarina del Teatro Colón; Yosmer Mejía, bailarina del Teatro Colón; Emanuel Abruzzo, bailarín del Teatro Colón; Milagros Niveyro, bailarina del Teatro Colón; Lucía Giménez, Bailarina del Buenos Aires Ballet; Julieta Zabalza, bailarina del Buenos Aires Ballet.

El pballet, creado y dirigido por Federico Fernández, Primer Bailarín del Teatro Colón.

Hernán Piquin: “El show debe continuar”

Hoy más que nunca el Show debe continuar! Con esa consigna, el prestigioso bailarín argentino, junto a un ballet de diez integrantes, montaron un maravilloso homenaje a Freddy Mercury, que se presentará en el Teatro Coliseo de nuestra ciudad el domingo 24 de octubre a las 20 hs. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro o en el sitio web: www.plateaunotickets.com

“Porque el arte sigue más vivo que nunca es que hemos decidido volver a los escenarios con un gran Show engalanado con el mejor bailarín, Hernán Piquín quien bajo la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta), los arreglos musicales del Maestro Dtor. Gerardo Gardelín y 10 bailarines de excelencia han logrado revivir la apasionante vida artística de Freddy Mercury “, dicen desde la producción.

Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, etc; todos estos aspectos de su vida se verán plasmados en este espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 temas musicales originales de Queen y Freddy Mercury.

Entre otros disfrutarán de: Who wants to live for ever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y obviamente Show must go on.

Comparte esto: Twitter

Facebook