Edificio de calle Andrade 155: “hay vecinos que todavía siguen esperando una repuesta”

La presidente del bloque de concejales Juntos #DarElPaso, María Elena Gallea, se reunió con el ex concejal radical Tomás Blanco: “En su momento mi par había presentado pedidos de informes que no tuvieron respuestas”, explicó la edil.

“Hoy después de tantos años queremos saber si se les puede dar alguna respuesta a las 51 familias, ¿Por qué pasaron tantos años y aun ningún funcionario brindó explicaciones?” se preguntó Gallea, “el ex concejal del radicalismo nos brindó información importante trabajada durante su mandado”.

Gallea al respecto comentó que “con el trabajo realizado en su momento sumaremos reuniones con los damnificados y familiares de los mismos para luego realizar un nuevo pedido de informes. “Zárate debe recuperar esas 51 viviendas para nuestra ciudad, y las mismas deben ser entregadas a dichas familias”, exclamó. Y agradeció el trabajo realizado por sus pares, “espero que en esta oportunidad encontremos respuesta para nuestros vecinos”.

