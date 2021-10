Una empresa química vuelve a producir en el Parque Industrial

El panorama de la firma Dow Química es ambiguo; mientras el Gobierno nacional negocia que no cierre su establecimiento productivo ubicado en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, prevé retomar operaciones industriales en el Parque Industrial Norte, en nuestra ciudad; en el predio donde funcionaba Rhom and Haas. Así lo confirmó el el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas regional.

Luego de que la empresa estadounidense informara su decisión de poner fin a sus operaciones en Santa Fe, el gobierno nacional a través del ministerio de Trabajo, lanzó una medida cautelar que le impide hacer cambios en la planta.

Se trata del único complejo en la Argentina que produce poliuretano, un insumo fundamental para la fabricación de electrodomésticos de línea blanca, colchones y automóviles. De hecho la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, pidió preservar la planta, ya que, se aceleraría la salida de divisas al tener que sustituir la producción local con importaciones.

Pero el caso de Zárate es otro, dado que una firma propiedad de la multinacional se encuentra reacondicionando las instalaciones para volver a producir derivados químicos, “con interés en incorporar personal con experiencia en el rubro químico de la zona”, aseguró el secretario general del Sindicato Químico regional, Néstor Carrizo.

PUESTOS DE TRABAJO

“Dow no levantó todo y desguazó su planta como lo hizo Lanxess, y a raíz de esto nos informaron que volverán a la actividad en ese predio. No estamos hablando de una incorporación grande de personal, sino de 30 o 40 personas, pero en este contexto cada puesto de trabajo cuenta”, consideró el directivo del sindicato.

“Otra empresa que está buscando adquirir o reconvertirse en otro proceso productivo es Carboclor, en Campana, así que estamos esperanzados con que esta nueva etapa postpandemia, o como se llame, también traiga trabajo para la zona”, concluyó Carrizo, titular del Sindicato Químico de Zárate.

Rhom and Haas

La compañía química Rohm and Haas, de Estados Unidos, comenzó a operar en la Argentina con la inauguración de una fábrica en la que invirtió US$ 20 millones y que esperan les permita abastecer a todos los países del Mercosur y también a Chile en el año 2000.

Dedicada a la producción de materias primas para pinturas, adhesivos, detergentes y ceras, la multinacional vendió un año más tarde sus negocios a Dow Chemical; continuando su producción en Zárate hasta abril del 2018; cuando decidió cerrar su filial.

En aquel entonces, despidió a un total de 32 empleados químicos y otros 50 fuera de convenio porque, de acuerdo a lo explicado por el sindicato, la retirada de Rohm and Haas se debía a cuestiones económicas y ventajas comparativas que le otorgaban otros países para producir. Y para la empresa le resultaba conveniente producir en Brasil, México y Estados Unidos, y no en Argentina.

Respecto a Dow Chermical Company, cuenta con distintas plantas distribuidas en Bahía Blanca, Capital Federal, Colón y San Lorenzo (Santa Fe).

» El conocimiento científico y tecnológico nos impulsa a ser una de las compañías químicas y petroquímicas más importantes de la Argentina con más de 60 años de presencia en el país y más de 120 años de trayectoria global. Buscamos ser la compañía de ciencia de los materiales más innovadora, inclusiva, sustentable y enfocada en el cliente. El portfolio de Dow en Argentina entrega una amplia gama de productos y soluciones basados en tecnologías diferenciadas para mercados finales de alto crecimiento como empaques, transportes, infraestructura y cuidado personal», se describe la compañía.

