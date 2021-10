Los casos de Covid-19 siguen en niveles bajos

El parte diario que emite el Municipio confirmó ayer la detección de 6 nuevos casos de Covid-19, de los cuales corresponden a Zárate y 1 a Lima. No hubo muertes.

Por otra parte, se informó que 2 personas fueron dadas de alta en las últimas horastras superar la enfermedad, se detectaron 135 eventos sospechosos y se descartaron 118 tras conocerse los resultados de laboratorio.

De esta forma, Zárate tienen actualmente 81 casos activos de Coronavirus y desde el inicio de la pandemia hubo 15.782 contagios confirmados, 15.305 fallecidos y 396 fallecidos.

De los números publicados por el Monitor dependiente del Ministerio de Salud de la Nación a lo largo de los últimos 15 días, se desprenden varias lecturas estadísticas: en todas ellas existe descenso en el promedio semanal.

EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 27 muertes y 1.358 nuevos contagios de coronavirus. Así, el país acumula un total de 5.271.361 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos son 115.660. El promedio de nuevos casos diarios sigue en baja.

Por otra parte, de jueves a viernes fueron realizados 44.729 testeos, con un índice de positividad del 3,04%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 24.442.563 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 18.083 casos positivos activos en todo el país y 5.137.618 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 808 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 36,2% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,5%.

Del total de muertes reportadas ayer, 13 son hombres (4 residentes de la provincia de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de Mendoza, 4 de Salta y 1 de Santa Fe) y 14 son mujeres (6 de la provincia de Buenos Aires, 1 de Chaco, 1 de Córdoba, 4 de Salta, 1 de San Juan y 1 de Santa Fe). Al igual que ayer, la ciudad de Buenos Aires no reportó muertes en esta jornada.

De los 1.358 nuevos contagios, 549 son de la provincia de Buenos Aires, 217 de la ciudad de Buenos Aires, 29 de Catamarca, 12 de Chaco, 33 de Chubut, 52 de Corrientes, 83 de Córdoba, 33 de Entre Ríos, 10 de Formosa, 12 de Jujuy, 22 de La Pampa, 7 de La Rioja, 17 de Mendoza, 12 de Misiones, 16 de Neuquén, 17 de Río Negro, 55 de Salta, 11 de San Juan, 1 de San Luis, -2 de Santa Cruz, 40 de Santa Fe, 17 de Santiago del Estero y 115 de Tucumán. No se reportaron casos de Tierra del Fuego.

Comparte esto: Twitter

Facebook