“Vamos a poner todo el esfuerzo para que el proyecto de Universidad de Zárate sea ley”

En diálogo con LA VOZ el secretario de Desarrollo Humano, Darío Raffo, brindó detalles sobre el proyecto que presentó de creación de la Universidad Popular de Zárate que deberá tratar el Congreso Nacional para que finalmente se pueda concretar la radicación de la casa de estudios en la ciudad.

“La creación de la Universidad Nacional de Zárate no es casualidad, sino que es causalidad de las políticas públicas que el intendente Osvaldo Cáffaro ha llevado adelante en materia de educación. El Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) articula con distintas universidades y da la posibilidad de que los estudiantes de Zárate tengan acceso a la educación de calidad, pública, gratuita y de proximidad”, sostuvo Raffo.

En ese marco, el funcionario explicó que entiende la educación como un factor de desarrollo para la ciudad: “Esto da muestra de la decisión política del intendente en apostar por la educación como sinónimo de progreso, crecimiento y desarrollo. La educación debe ser una política de Estado y que los jóvenes tengan posibilidad de tener ese desarrollo profesional y personal, porque es uno de los principales pilares que permite la movilidad social ascendente”.

En la campaña para las elecciones de 2019, Alberto Fernández participó de un acto que se realizó en el CGC y allí asumió su compromiso de impulsar el proyecto de la Universidad Nacional de Zarate. Desde ese momento, señaló Raffo, desde el Ejecutivo comenzaron a trabajar en los argumentos para lograr la sanción de la Ley Nacional que permitiera la concreción del proyecto.

“La educación universitaria tiene que reunir varios requisitos y uno de ellos es la proximidad. En la Argentina, recién en los últimos 30 años se han desarrollado universidades nacionales, extendiendo el campo universitario en el territorio nacional”, expresó Raffo y agregó que esa tarea resulta fundamental por varios aspectos. Uno de ellos es la generación de una oferta academia y el acceso a estudios superiores con una cierta proximidad, dado que reduce el costo económico que implica para las familias enviar a sus hijos a la universidad. “El Estado moderno tiene que tratar de lograr la igualdad de oportunidades para su gente y tener pocas universidades donde la gente se tiene que trasladar genera desigualdad, porque no todas las familias tienen la posibilidad de solventar el traslado. Traer las universidades al territorio es empezar a dar igualdad de oportunidades”.

En la misma línea, advierte el funcionario, se encuentra otro aspecto importante como es el arraigo, dado que aunque algunos estudiantes puedan costear el viaje hacia las universidades o mudarse cerca de las casas de estudio, no todos logran adaptarse a ese proceso. En ese sentido, indicó que “las universidades no deben ser una cuestión desconectada del desarrollo de la ciudad. Debe ser de la ciudad y para la ciudad, porque trae desarrollo, progreso. La universidad tiene que estar integrada y vamos a poner todo el esfuerzo para que este proyecto pueda convertirse definitivamente en ley, esto tiene que atravesar transversalmente a todos los sectores políticos”.

ARTICULACION CON OTROS ESPACIOS ACADEMICOS

Ante la consultas sobre cómo se articulará la Universidad Nacional de Zárate con otros espacio académicos como la Universidad Popular o el Centro de Gestión del Conocimiento, Raffo señaló: “Tener un CGC con una estructura cercana a los 4500m2 y la universidad Popular de Zárate con 1200m2 son la antesala para que la Universidad Nacional de Zárate se pueda radicar en la ciudad. Uno de los principales argumentos que expusimos y que fueron parte del proyecto de ley que presentó el diputado Carlos Selva es que el Estado municipal tiene la infraestructura para desarrollar la universidad nacional en la ciudad. Cuando tengamos la ley aprobada, la universidad funcionará en la Universidad Popular en un primer momento, después hay que ir viendo de acuerdo a como se vaya desarrollando, cómo se puede interactuar con otros lugares como el CGC”.

CONFORMACION DE LA OFERTA ACADEMICA

En lo que respecta a la conformación de la oferta académica que tendrá la universidad popular, el titular del área de Desarrollo Humano indicó que resulta importante “conversar con la industria, el comercio, sectores económicos, sociales y diagramar la necesidad real que tiene la ciudad y la región para poder crecer económica, industrial y comercialmente. Nosotros tenemos que acompañar ese proceso, de nada sirve traer una carrera que nada tiene que ver con el desarrollo económico local y regional”.

En ese sentido, amplió: “La región no va a tener futuro si no podemos trabajar en cuatro o cinco ejes que son fundamentales como la capacitación, la educación, el trabajo y el desarrollo, el Estado tiene que marcar el camino de políticas públicas pero en una articulación con el privado”.

