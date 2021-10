Por qué hay alumnos sin clases por falta de auxiliares

Días atrás se conoció la situación de distintos establecimientos educativos de la ciudad que ante la falta de personal auxiliar, algunos cursos no pudieron dictar clases con normalidad, lo que despertó varias quejas por la interrupción de la cursada.

LA VOZ consultó a la presidenta del Consejo Escolar de Zárate, Mariana Vargas, acerca de esta situación, quien acercó detalles sobre cuál es el procedimiento que se lleva adelante en caso de un pedido de licencia.

“En algunas instituciones hay faltantes de auxiliares por casos de enfermedad o por licencia. En este momento los actos públicos se están haciendo de forma virtual y hay un proceso administrativo que no da tiempo a cubrir con reemplazantes”, explicó Vargas.

Cada vez que un trabajador auxiliar debe ausentarse por enfermedad o alguna otra razón, debe cargar en un sistema el pedido de licencia, el cual luego debe ser aprobado para que recién en esa instancia la institución educativa solicite su reemplazo y se cubra a través de un proceso de acto público.

En ese sentido, Vargas puntualizó en algo central y es que desde el Consejo Escolar no pueden cubrir un cargo sin la previa autorización: “Nosotros podemos reemplazar el cargo una vez que el cargo está autorizado, porque de lo contrario esa persona no lo va a cobrar. Hacemos lo humanamente posible para poder agilizar ese trámite. Los actos públicos son virtuales los martes y los jueves y hemos acordado agregar algún día más de ser necesario”.

En ese sentido, agregó: “Calculamos que en algún momento los actos públicos van a volver a ser presenciales, los vamos a poder hacer todos los días y ahí si se va a regularizar más el tema de la carga de licencias y vamos poder sacar el cargo ese mismo día o al día siguiente”.

Lo que ocurre, remarcó la presidenta del Consejo Escolar, es que no se cuenta con personal suplente que pueda cubrir un cargo descubierto de manera inmediata, sino que se debe cumplir con los pasos previstos mediante la realización de los actos públicos. “El Plan Jurisdiccional es bien estricto, hay un auxiliar cada cuatro grupos de alumnos para que reciban a los chicos, les tomen la temperatura, realicen la limpieza de los baños y demás. Al faltar un auxiliar no hay otro que supla inmediatamente esa tarea, y esos grupos no tienen clases”, indicó.

Por último manifestó que se trata de situaciones que ocurren en distintos establecimientos educativos y que se producen de manera espontánea, pero que ya han sido transmitidas a distintos padres que se acercaron a plantear su inquietud.

Finalmente, informó que desde el Consejo Escolar se gestionaron 11 cargos auxiliares para la rama adulto. “Son cargos excepcionales que en muchos casos estaban descubiertos y estarán hasta fines de diciembre”, concluyó.

Comparte esto: Twitter

Facebook