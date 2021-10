Piden continuar con las medidas de cuidados y hay preocupación por la suba de contagios en municipios cercanos

El secretario de Salud Marcelo Schiavoni realizó un reporte sobre la pandemia de Covid 19 en la ciudad y se refirió a la campaña de vacunación que intensificaron en los últimos días.

El funcionario sostuvo que desde el área que conduce mantienen una gran interacción con el vacunatorio de Club Pellegrini y el vacunatorio de Villa Carmencita y agregó que esta semana se están vacunando a los menores de hasta 12 años y que se continúa con la vacunación libre a mayores de 18 años.

“Poner vacunas diferentes el mismo día y de diferente rango etario es un trabajo extenuante y lo estamos llevando a cabo con una gran cantidad de gente. En conjunto con el vacunatorio del Club Pellegrini vamos a estar haciendo vacunación el sábado en Costanera Sur para mayores de 18 años. Y también en conjunto con los dos vacunatorios la Municipalidad está haciendo un esfuerzo enorme para hacer vacunación a domicilio para aquellas personas que estén imposibilitadas de tener movilidad propia, por tema de salud u otro motivo”, explicó.

Con respecto a la situación sanitaria, detalló que los reportes indican que “seguimos con una estabilidad por debajo de los 10 casos” y comentó: “Estamos analizando un montón de factores y vectores con el Dr. Daniel Mautisi y el Dr. Ariel Braida. Hay municipios que están viendo una escalada de casos, como por ejemplo Escobar, donde estuvimos en contacto con el secretario de Salud y nos transmitió la preocupación. Le pedimos a la población que siga con las medidas de prevención, el uso del barbijo, el lavado de manos, los ambientes cerrados y tenerlos ventilados”.

La subsecretaria de Estrategia Sanitaria presentó su renuncia

Schiavoni también habló de la renuncia de la Dra. Lorena Mattei a cargo de la Subsecretaría de Estrategia Sanitaria y dijo que “presentó su renuncia y está a disposición del Ejecutivo; la cupula de Salud no ha presentado la renuncia ni tenemos pensado renunciar. Nosotros entramos el 13 de noviembre pasado, unos días después entraron Mautisi y Mattei. Con Osvaldo (Cáffaro) se planteó hacernos cargo de la Secretaría de Salud porque la secretaría anterior estaba de licencia y era necesario cubrir el puesto. Estábamos como interinos, después quedamos como definitivos y nos hicimos cargo de una campaña de vacunación viniendo desde lo privado, con todos los errores y aciertos, adaptándonos al sistema público”.

En la misma sintonía, el funcionario expresó: “Nuestro desafío era hacernos cargo de una campaña en pandemia que iba a ser histórica. El trabajo es de 24 horas, hay llamadas fines de semana, temas a resolver en el momento menos previsto y Lorena llegó a un punto de fatiga y cansancio en el que se dio cuenta que estaba descuidando a sus hijos, porque le estaba dedicando mucho tiempo. Ese es el motivo de su renuncia, el telegrama y la nota dicen que es por motivos personales. Eso no quita que no pueda volver en algún momento. Necesita un tiempo para rearmar su familia. Es complicado cumplir esta función y dedicarle tiempo a la familia y tener una vida sana”.

