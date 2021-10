Rodríguez Larreta y Picheto recorrieron la ciudad junto a Marcelo Matzkin de cara a las elecciones de noviembre

En la jornada de ayer el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta y el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto visitaron la ciudad y realizaron una recorrida junto al candidato de Juntos, Marcelo Matzkin.

En horas de la tarde brindaron una conferencia de prensa en la que el actual concejal manifestó: “Estamos compenetrados en tener una mejor elección, lejos de descansar en el resultado de las PASO vamos por más, por los 700 votos que nos faltan para tener mayoría en el Concejo Deliberante y enfrentar los problemas que tenemos en Zárate”.

En esa línea comentó: “Hicimos la actividad de hoy en un barrio porque sentimos que es ahí donde está hablando gente que antes no se expresaba a favor de un cambio y hoy está diciendo que pasaron 14 años en Zárate y está todo igual”.

Respecto de las principales demandas que le acercan los vecinos, Matzkin contó que el servicio de agua es uno de los principales pedidos y agregó: “En Zárate el 80% de la gente que tiene acceso al agua tiene falta de presión, hay 700 caños rotos en la calle, iniciamos la campaña en un pozo porque es lo que demuestra como esta la ciudad, se gasta plata en un equipo de basket cuando la gente no tiene el zanjeo. Estamos viviendo como si hubiese llegado Colón en muchos barrios. Esta elección es el puntapié para que en 2023 les digamos que de los problemas nos queremos hacer cargo nosotros y vamos a resolverlos”.

Por su parte, Rodríguez Larreta expresó: “Veo mucho apoyo a nuestros candidatos, ganas de cambiar, que le pongamos un freno al kirchnerismo. El tema de la seguridad aparece como preocupación en todos lados, lo otro que me decían es que por favor las escuelas estén abiertas todos los días”.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostuvo que “el futuro de la Argentina es el empleo y la educación” y dijo que “hoy en el país no se genera trabajo genuino, de calidad, hay muchísimos impuestos al trabajo y no se apoya la producción”.

“Estamos yendo a hablar casa por casa de todos aquellos que no fueron a votar, entender porque no votaron, que se les puede explicar. Creemos que puede aumentar la cantidad de gente que vote”, manifestó Larreta y con respecto al voto joven, sostuvo: “Tenemos que ir con un mensaje esperanzador, tenemos que generar oportunidades en Argentina, de progreso, de trabajo y seguridad”.

En lo que respecta a las elecciones generales de noviembre, Larreta auguró una consolidación de la tendencia de las PASO y dijo que “la gente no quiere más al kirchnerismo, no quiere más ese avance sobre las instituciones, un kirchnerismo que quiso cambiar al Procurador y la ley para influir sobre los fiscales, un kirchnerismo que quiso hacer una reforma judicial, lo frenamos y le dijimos que no”.

Pichetto, Matzkin y Larreta en la conferencia de prensa.

