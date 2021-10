Descubren un mural hoy en la sede del PJ

Hoy viernes desde las 19 horas, se llevará a cabo un acto en la sede del Partido Justicialista de Zárate ubicado en Moreno 251, donde descubrirán un mural de Perón y Evita.

“El 17 de Octubre se cumplió un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, cuando el pueblo salió a la calle a reclamar por la libertad del General Juan Domingo Perón, y se convocó a Plaza de Mayo para compartir con todos los trabajadores y trabajadoras del pueblo argentino, en apoyo a un gobierno nacional y popular, de inclusión, que priorizó la salud antes que la economía y nosotros sabemos que todo tiene que ver con todo”, expresó la concejal y dirigente Justicialista, Maria Romero.

En ese sentido, agregó: “Ese día queríamos inaugurar este mural de Perón y Eva en la sede del Partido, pero como se convocaba a la Plaza de Mayo y como era el Día de la Madre, decidimos postergarlo”.

Se trata de un mural realizado en la pared exterior de la sede partidaria y el acto -adelantaron- podría contar con la presencia de algún dirigente nacional del movimiento peronista.

UN PERONISMO QUE INCLUYA A TODOS

“Estamos convocando a todos los compañeros y compañeras peronistas de Zárate, incluyendo al Frente de Todos, porque de esto salimos entre todos. Todo esto es para apoyar a nuestros candidatos peronistas dentro del Frente de Todos, que son Leandro Matilla y Mónica Cabeza. Esperamos que vengan muchos compañeros a acompañar el descubrimiento del mural”, dijo Romero y agregó: “Seguiremos construyendo un peronismo que nos incluya a todos y todas. Si no nos unimos la derecha seguirá avanzando, quitando derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos viviendo las secuelas que nos dejó Cambiemos y no queremos volver a eso. Lo que estamos pagando ahora, la cantidad de desocupados y los pobres de la Argentina se los debemos al gobierno de Macri, Larreta, Vidal, Santilli y de Matzkin, porque ellos siguen apostando a la bicicleta financiera y siempre pensando en los grupos económicos y no en lo que menos tienen”.

El acto se llevará a cabo en el local justicialista de calle Moreno 251.

