«Juntos y con propuestas»

La diputada provincial, Sandra Paris, acompañó en La Plata a candidatos a diputados nacionales en la presentación de propuestas del frente Juntos, “Los candidatos presentaron más de 15 propuestas en materia de seguridad, trabajo y producción, educación, salud, transparencia y calidad institucional”, explicó.

Luego del acto que Sandra Paris compartió con el presidente del bloque de diputados provinciales de JxC, Maximiliano Abad, comentó que “tal cual lo expresó Manes, ¿Cómo no dar el paso? Es un momento que vamos a recordar todas nuestras vidas. Es hora de involucrarnos. No solo nosotros; sino que tenemos que involucrar a cada argentino, a cada argentina a pensar, armar y hacer un nuevo país. Los argentinos tenemos un dolor común y necesitamos un sueño común. No renunciamos a la Argentina”.

“Manes en su relato indicó, nuestro desafío es convencer a cada argentino, por afuera de Juntos, para que nos acompañe a encarar la revolución del siglo XXI”, dijo.

Por otro parte Paris, quien compartió el acto con la presidente del bloque de concejales de Juntos #DarElPaso, María Elena Gallea, expresó, “Hay que ir a buscar en cada rincón a quienes no fueron a votar para que vayan a votar, para decir un ‘basta’ mucho más grande, un basta enorme, con más potencia y más esperanza”. “El 14 de noviembre vayamos a votar por una provincia mejor. ¡Vamos que podemos!”.

Algunas de las propuestas fueron, Ficha Limpia, Reforma educativa, Ley de empleo Joven, Boleta única papel, Ley Integral de adultos mayores y Defensor del Pueblo para la tercera edad.

Diego Santilli y Sandra Paris en en la presentación de propuestas del frente Juntos en La Plata.

