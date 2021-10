Matzkin recorrió obras en Campana: «Hay otra forma de gestionar»

El candidato a concejal zarateño de Juntos, Marcelo Matzkin, visitó la ciudad de Campana donde fue invitado por el Intendente Sebastián Abella para recorrer distintas obras que lleva adelante ese Municipio. Estuvo acompañado por el referente del GEN, Ignacio Suárez.

En primer término recorrieron la obra que se está llevando a cabo en lo que era la Ruta 6, donde se está realizando una avenida con dos carriles de ingreso y dos de egreso a Campana.

«Nos encontramos que hay otra forma de gestionar, acá tenemos un ejemplo de un Municipio que se hace cargo de algo que era provincial y que tiene una visión estratégica de correr los límites de la ciudad guiar la planificación habitacional de la gente, y no como pasa en Zárate donde los barrios se van creando sin servicios y sin estructura pública», dijo Matzkin.

El candidato de Juntos agregó que «esto se podría hacer en la Antártida Argentina y en la continuación de la Antártida que comunica con Escalada, que son caminos que son provinciales y cada vez están peor, esto se podría hacer, no es imposible, hay que afrontar los problemas y darles soluciones a los vecinos».

Luego Abella invitó Matzkin a conocer la obra que está realizando en el Barrio Las Campanas donde por un lado se lleva a cabo un mejoramiento de calles y en otro sector desagues pluviales con cordón cuneta y asfalto.

«Otra muestra de que un Municipio puede solucionar los problemas de los vecinos» dijo Matzkin y agregó «estas personas dejarán de tener la zanja en la puerta de su casa y eso es muy importante. ¿Cuanto hace que no vemos una obra de esta envergadura en Zárate?», dijo Matzkin.

Terminada la visita el candidato de Juntos concluyó «Tenemos la posibilidad de empezar a canbiar Zárate en estas elecciones desde el Concejo Deliberante y vamos por el 2023. Le queremos demostrar al vecino que hay una forma de gestionar, que es hacerse cargo de los problemas y que se puede, no es imposible, hay que articular con Nación y con Provincia. En Zárate están los signos políticos alineados y se tiran la culpa de uno a otro, mientras que en Campana con signos políticos diferentes se puede».

Abella, Matzkin y Suárez en la recorrida por la obra de la vieja ruta 6.

Comparte esto: Twitter

Facebook