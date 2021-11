Condenan a 30 años de prisión al autor de homicidio de Juan Manuel Macedo

En la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de Campana se llevó a cabo en la jornada de ayer la audiencia en la que se dictó la sentencia de 30 años de prisión para Marcos Mercuri, el sujeto acusado por el crimen del joven Juan Manuel Macedo.

Cuatro años tuvieron que pasar para que la familia del joven asesinado en las inmediaciones de 19 de Marzo y Rómulo Noya recibiera la esperada justicia.

Cerca del mediodía el secretario del TOC 1 leyó la sentencia condenatoria sobre el imputado, lo que provocó que los familiares de la víctima se vieran profundamente conmovidos, tras una larga espera y un doloroso proceso como es la pérdida de un ser querido.

Mercuri, por su parte, siguió la audiencia de forma remota. Los jueces Dr. Guillermo Guehennuef, Dr. Javier Romañuk y el Dr. Federico Martinengo, entendieron que los elementos aportados por la querella a lo largo del proceso, donde se analizaron no solo el crimen de Juan Manuel, sino otros hechos que el sujeto había cometido a lo largo de esa noche en el marco de un raid delictivo, fueron suficientes para asignarle una pena de 30 años de prisión.

En diálogo con LA VOZ, el abogado querellante, Dr. Ernesto Gómez se mostró conmovido por la situación porque “uno no solamente es profesional, también es padre; fue una sentencia ejemplar, esto no nos pone contentos porque la vida de Juan Manuel no la devuelven, pero si da alivio que la familia pueda hacer el duelo. Es un trabajo cumplido, pero es una sensación agridulce”.

Gómez, quien además de ser el abogado querellante mantiene un vínculo de amistad con el padre de la víctima, se hizo cargo de la querella con el proceso ya iniciado y en el cual ya se había firmado un juicio abreviado con una pena de 13 años pero que, a través de las gestiones realizadas, se pudo revertir ese escenario y continuar con el proceso mediante un juicio oral.

El hecho por el que Marcos Mercuri fue encontrado culpable ocurrió el 19 de marzo de 2017, cuando sorprendió a Juan Manuel Macedo en pleno centro para robarle. El asesino le propinó una puñalada en el tórax a su víctima y huyó del lugar dejando al joven malherido. Esa lesión, fue la que le ocasionó la muerte a Juan Manuel pocos minutos después. Mercuri se mantuvo prófugo durante algunos días y las autoridades policiales decidieron confeccionar un identikit a partir de los rasgos claves aportados por los testigos, el cual permitió identificar al sujeto y llevar a cabo un allanamiento en su vivienda de calle 3 de Febrero al 1300, donde se produjo su detención.

El abogado Ernesto Gómez y Juan Domingo Macedo tras la sentencia.

