Gallea: «Manes y Abad pusieron a los jóvenes en el centro de la escena»

La presidente del bloque de concejales, María Elena Gallea, brindó declaraciones luego del acto de la UCR en Ferro: “Una vez más nuestros dirigentes y referentes partidarios apuestan a la juventud, como herramienta fundamental de este gran sueño colectivo”, enfatizó.

“Tal cual lo expresa Manes, es muy difícil ser un joven en la Argentina hoy. Todos tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Ellos no creen en la política, no creen en instituciones e incluso no creen en la educación como motor de desarrollo”, dijo la dirigente del radicalismo provincial.

Además, comentó que “cuando en la historia los jóvenes lucharon pasaron cosas inimaginables y los vamos a acompañar. El cambio o lo nuevo en nuestro país, en nuestra provincia y en Zárate es con ellos y es con ellos haciendo una rebelión. Y espero que comience en unos días”.

En línea con la temática, expresó: “cuando hablamos de jóvenes con pasión, no puedo dejar de hacer referencia a nuestra juventud, la JR local, ha demostrado tener vocación y pasión por querer cambiar las cosas, junto a Manes y a Abad todo el partido les está proponiendo que sean protagonista de este gran movimiento que viene desarrollándose”.

Vera y Conti, dirigentes de la Juventud Radical de Zárate, en el acto en Ferro.

