Piden ponerle fin al sistema de turnos para la atención en bancos

El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) analiza la posibilidad de terminar con el sistema de turnos previos que tienen las entidades del sistema financiero para la atención presencial en sucursales.

El problema se analizó durante un encuentro que mantuvieron los principales dirigentes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de las Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el presidente del BCRA, Miguel Pesce, Sergio Woyecheszen y Agustin Torccasi, vicepresidente y gerente general del BCRA, respectivamente.

«La gran mayoría de las actividades económicas están trabajando prácticamente sin restricciones, cumpliendo estrictos protocolos, en la búsqueda de superar las dificultades que debieron enfrentar con motivo de la pandemia. Lamentablemente no están encontrando una respuesta acorde por parte de los bancos, lo cual genera trabas y dificultades adicionales que en nada colaboran para acompañar la recuperación que nuestro país necesita», señaló la CAC en una nota dirigida a Pesce.

Los empresarios aducen que ya casi como todas las actividades de la economía están operando casi a pleno los bancos no deberían tener mayores inconvenientes en seguir el mismo camino.

TAMBIEN LO PIDE EL GREMIO

La Asociación Bancaria pidió al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, que de por finalizado el sistema de turnos para la atención al público en todas las instituciones bancarias del país.

A través de una nota, firmada por Sergio Palazzo y Gustavo Díaz, la entidad destacó que la medida «fue implementada oportunamente con mucho acierto por las máximas autoridades gubernamentales como un instrumento para minimizar los efectos producidos por el Covid-19».

A su vez sostuvo que “hoy los tiempos son distintos, y ha comenzado una apertura, que si bien no indica haber solucionado la problemática producida por la pandemia, es el inicio de una etapa de reconstrucción nacional”.

“A raíz de la masiva vacunación, testeos, prevención de la población y la sensible baja de contagios creemos firmemente que se debe dejar sin efecto dicha medida”, indica el escrito.

Y en este sentido, el sindicato agregó que “quienes deban realizar trámites bancarios presenciales, puedan hacerlo libremente y sin normas que hoy resultaban superadas por la realidad sanitaria nacional”.

“De igual manera se deberán respetar todas las medidas sanitarias en resguardo de los trabajadores y los clientes en general», cocluye el comunicado del gremio.

Aducen que los bancos no deberían tener inconvenientes para dejar el sistema de turnos.

Comparte esto: Twitter

Facebook