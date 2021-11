La Voz de Zárate

A partir del próximo martes 9 de noviembre, el Banco Nación retomará la atención presencial en sus casi 700 sucursales de todo el país sin necesidad de pedir turno en forma previa para acceder a todo tipo de trámites y operaciones. La principal entidad financiera de la Argentina, no obstante, mantendrá la modalidad de atención con turnos para quienes así lo deseen.

“Proseguirá la opción de solicitar turnos previos para realizar todo tipo de trámites, transacciones y operaciones, ya que la experiencia de esa modalidad durante la pandemia fue exitosa para miles de usuarios, quienes pudieron operar de manera ágil y sin demoras en todas las sucursales”, indicó la entidad bancaria en un comunicado.

De este modo, el Nación se adelantó a una decisión del Banco Central de la Repúblicar Argentina (BCRA), de flexibilizar a partir de diciembre el sistema de atención en sucursales bancarias.

El cambio se da en medio de los reclamos de clientes, comercios y empresas, por lo que se prevé que el resto de los bancos flexibilicen a partir de diciembre el sistema para la atención en las sucursales luego de las restricciones vigentes que se fueron aplicando desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Cabe recordar que el Banco Central recibió reclamos de entidades comerciales por la falta de atención presencial en sucursales. En ese sentido, mantuvo reuniones con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

También se podrán utilizar los canales digitales como la billetera BNA+, que permite realizar pagos a través de un código QR, transferencias, recarga de celular y SUBE y pago de impuestos y servicios, así como la apertura de una cuenta gratuita, sin costo de mantenimiento actual ni futuro, a aquellas personas que aún no fueran clientes de la entidad.

Asimismo, se podrán hacer transacciones financieras tales como inversiones, compra y ventas de dólares, y plazos fijos, préstamos, apertura de cuentas, fe de vida, gestión de turnos, y otras nuevas funcionalidades, como el acceso a los programas de fidelización del Banco, y canje de puntos.

SE ESPERA EN LOS OTROS BANCOS

