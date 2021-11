Farmacéuticos acusan a Osde de vulnerar derechos de pacientes y prestadores

Con una gran presencia de representantes de colegios de farmacéuticos de varias ciudades de la región, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que los farmacéuticos apuntaron contra la obra social OSDE por una serie de prácticas ilegales que afecta tanto a los prestadores como a los afiliados.

Junto a los representantes de Colegios de Farmacéuticos de Campana, Baradero, Zárate, San Pedro, San Nicolás, Pergamino y Junín estuvo presente Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y de la Confederación Farmacéutica Argentina, quien expresó: “Hace unos días los farmacéuticos y los pacientes que tienen OSDE como obra social están siendo vulnerados en sus derechos. OSDE implementó una metodología de atención a los pacientes que no solo viola las leyes sanitarias, sino que quiere imponer aspectos comerciales poniéndolos por encima de la salud y el servicio que vienen brindando farmacias de toda la región”.

En ese sentido, Reinoso sostuvo la existencia de un acto de discriminación hacia las mujeres dado que en algunos distritos la Obra Social centralizó en pocas farmacias la provisión de anticonceptivos, obligando a las afiliadas a desplazarse hasta ese lugar para adquirirlos. “Las hace ir por kilómetros en busca de ese medicamento, teniendo el farmacéutico habitual o la farmacia de barrio que viene prestando ese servicio. OSDE también discrimina a los pacientes diabéticos, porque a todo lo que tiene relación con las insulinas y reactivos para la diabetes, también está imponiendo que ese paciente tenga que ir por kilómetros en busca de una farmacia”.

En esa línea, agregó: “Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, instamos a que OSDE como empresa de medicina prepaga y en un contexto de pandemia, dónde está demostrado el esfuerzo que hicieron los farmacéuticos, cese de realizar estas maniobras comerciales y si esto no sucede, en los proximos dias lamentablemente los pacientes de OSDE van a poder contar con los medicamentos pero no con las coberturas que tenían. Lamentamos que siendo una prepaga de tanta envergadura, haga que el hilo se corte por lo más fino que es el prestador. Acá hay una falta de respeto hacia los prestadores, los farmacéuticos, los médicos, los bioquímicos, los kinesiólogos”.

Con respecto al servicio que la empresa presta a los pacientes diabéticos también existe otro problema de mayor gravedad. En ese sentido, el titular del Colegio de Farmacéuticos de Zárate, Marcelo Parada, detalló que este problema comenzó en octubre y amplió: “Acá hay algo que nos preocupa, porque se están entregando insulinas y tiras reactivas por correo a los pacientes diabéticos de la ciudad de Zárate. Tenemos que pensar que una obra social es inadmisible que a pacientes crónicos les esten entregando medicamentos de esta forma, cuando siempre lo buscaron a través de las farmacias de confianza”.

En la misma línea, Reinoso agregó que “OSDE no permite ni siquiera se pueda garantizar la legitimidad del producto, pretende que las farmacias sean un correo que lleva un bulto a paquete cerrado, sin tener la receta y que sin pestañear le entregue al paciente un medicamento que prepara un tercero ajeno a la farmacia. En la comercialización de un medicamento, para que un farmacéutico garantice la legitimidad tiene que comprarlo a su droguería proveedora”.

Reinoso también explicó que de un medicamento que vale 100 pesos, OSDE le ofrece a los afiliados un 40% de descuento, “pero pretende que la mitad de eso lo pongan las farmacias y la otra mitad los laboratorios. OSDE ofrece el servicio con la plata ajena, esto está sucediendo no solo con OSDE, sino con el resto de la Seguridad Social. Pero a OSDE no le alcanzaba con el descuento que le ofrecían los farmacéuticos y viene a imponer descuentos que hacen inviable la prestación del servicio como estaba planteado”.

Según explicaron, el diálogo con la obra social se encuentra cerrado y sin posibilidad de negociación, por lo cual aguardarán 10 días para que revisen las medidas adoptadas, o de lo contrario los afiliados no podrán contar con las coberturas que tenían. En simultáneo, los colegios de farmacéuticos mantienen diálogo con la Superintendencia de Servicios Sociales “que es la que tiene que regular en este aspecto para que la comercialización se haga correctamente”.

En el Colegio de Farmacéuticos de Zárate se realizó una conferencia de prensa para denunciar esta situación.

Comparte esto: Twitter

Facebook