Randazzo visitó Zárate

En la tarde de ayer el candidato a diputado nacional por Vamos Con Vos, Florencio Randazzo, visitó nuevamente la ciudad y fue recibido por la candidata a concejal, Zulma De Angelis.

El dirigente brindó una conferencia en el espacio partidario de Lavalle y Larrea, donde también estuvieron presentes Stella Mendaño y el ex intendente Omar Bernués.

“Tenemos que llegar con propuestas decirle al vecino que en Zárate hay una propuesta peronista, y que ese peronista de raza, de palabra, que cumple y asume sus compromiso y lo da como certero, es Florencio Randazzo”, dijo De Angelis.

En la misma sintonía, la referente de Libres del Sur-Barrios de Pie agregó que “todos sabemos que falta gestión en Zárate, el compromiso de este equipo que encabezo hoy para llegar a las elecciones de la mano del candidato a diputado Florencio Randazzo es gestionar y trabajar para lograr una mejor calidad de vida en los vecinos zarateños”.

Por su parte, Randazzo dijo: “Nosotros estamos trabajando convencidos en que la Argentina necesita tener otra alternativa, que los dos espacios que han protagonizado la vida política en los últimos años, los que polarizan, nos están condenando a una Argentina invivible. Una Argentina que tiene 18 millones de pobres, 5 millones de indigentes , una inflación de 52,5%. Los servicios que presta el Estado son malos, como educación, salud, justicia. No tiene un plan de desarrollo. Nosotros no venimos a mirar el pasado, venimos a plantear soluciones”.

El candidato a diputado nacional también afirmó que en la Argentina “la única forma de salir del estado de pobreza en el que está, es generando trabajo. Ahí proponemos una ley de incentivo a las pequeñas empresas, fiscales y garantizandoles financiamiento; proponemos una ley que incentive el trabajo quitando cargas impositivas a quienes generan empleo; una ley masiva de capacitación de oficios tradicionales como del siglo XXI. Estamos proponiendo una ley que estimule las exportaciones, clara, sencilla y simple, para aquellos sectores que exportan materia prima”.

Además, marcó la necesidad de trabajar para “ir a buscar a los chicos que abandonaron la escuela” y agregó que “tiene que estar el Estado cubriendo con una beca para que vuelvan a la escuela que es la única posibilidad de garantizarles un futuro a esos pibes”.



Zulma De Angelis, Florencio Randazzo y Stella Mendaño encabezaron la conferencia.

