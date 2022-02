«Vamos a llegar a todos los negocios con un alivio notorio y responsable»

El candidato a concejal por el Frente de Todos, Aldo Morino, junto con otros candidatos del mismo espacio político, comenzaron días atrás a visitar diversos comercios de nuestra ciudad, presentando el proyecto de Alivio Fiscal Responsable, elaborado en conjunto con la Secretaría de Gobierno.

Al respecto Morino manifestó “Siempre apoyamos al comercio local y por esa razón elaboramos este proyecto de forma racional y seria; no tirando números solamente y buscando desfinanciar al gobierno municipal… El candidato de Juntos Marcelo Matzkin presenta proyectos en los medios de prensa y luego no tiene un correlato racional y verídico en el ámbito del Concejo Deliberante. Y tanto él como su bloque no acompañaron la iniciativa de alivio fiscal que sí se aprobó a pesar de su voto negativo el año pasado (12 votos del Frente de Todos contra 8 negativo de Juntos)”.

“Considero que es irresponsable de parte de ese espacio opositor vender ilusiones a los comerciantes, más teniendo en cuenta que fueron ellos, desde Cambiemos; quienes desde el anterior gobierno de Macri, impusieron impuestos impagables, tarifas de servicios que los comerciantes y nuestros vecinos no podían afrontar y tenían en algunos casos que apelar a tomar créditos para saldar sus deudas”.

Finalmente, Morino afirmó que “con este proyecto vamos a llegar a todos los negocios con un alivio notorio y responsable, sin perjudicar las arcas municipales, lo que implicaría en otras palabras, menos arreglo de calles, menos ayuda social, menos eventos culturales y menos obras para las ciudades de Zárate y Lima”.

Aldo Morino en una recorrida con el intendente Cáffaro por supermercados.

