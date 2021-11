Los casos de COVID-19 siguen en descenso y los índices son favorables

En la mañana de ayer, el secretario de Salud municipal, Dr. Marcelo Schiavoni brindó detalles sobre la situación epidemiológica en el distrito y aseguró que en el distrito se mantiene constante la baja de contagios.

“Todavía seguimos en un nivel por debajo de los 10 casos en la mayoría de los días, tuvimos un pico de 14 casos. Las clínicas están sin internados y el hospital tiene solo cuatro casos leves internados en sala general, con buena evolución. Esperemos que se mantenga esta tendencia, estamos expectantes, con todas las alarmas encendidas y preparados para responder en caso que haya un pico”, dijo el funcionario.

En ese sentido, remarcó que los casos continúan en descenso y que todos los índices son favorables. Del mismo modo, también informó que “hubo cambios en el protocolo de manejo de hisopados, detección y diagnóstico por tipificación. En esta semana no existe más el positivo clínico epidemiológico, por el cual si una persona tenía síntomas era Covid positivo. Ahora para ser positivo hay que hisopar, no existe más ese criterio clínico y el hisopado se tiene que mandar a tipificar para ver si hay alguna variante que no sea las habituales”, manifestó.

TODAVIA NO SE SABE SI CIRCULA LA VARIANTE DELTA

En esa línea, el Schiavoni confirmó que por el momento no hay confirmaciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación sobre detecciones de variante Delta o Manaos en Zárate y agregó que solo hay pendientes cuatro casos que se mandaron a analizar y se encuentran a la espera de resultados.

El titular del área de Salud también se refirió a los casos positivos detectados en el ámbito educativo y comentó: “Hubo grados que tuvieron casos positivos, hemos colaborado con el seguimiento y con ayuda si el colegio necesitaba. Al momento en el que se produjeron los casos se respetaban las burbujas en las escuelas, por lo tanto el aislamiento fue parcial. Hubo casos de docentes positivos que al estar en burbuja no afectó a toda la escuela ni siquiera a toda el aula. El único caso fue en Lima, donde se aisló a todo un grado y maestros, se tuvo que suspender por un día las clases para reprogramar por zoom, pero por un tema de cantidad de maestros y afectación”.

plan de vacunacion

Con respecto al Plan de Vacunación que se desarrolla en la ciudad, Schiavoni afirmó: “Hay que sacarse el sombrero con el trabajo de los vacunatorios, puntualmente el de Pellegrini y el de Villa Carmencita. Están haciendo primeras dosis, segundas dosis de Sputnik V, menores de 12 años con Sinopharm y es un trabajo enorme cuando uno sabe lo que es tener diferentes lotes de vacunas”.

Según informó, hoy se llevará a cabo el vacunatorio itinerante en Costanera Sur para mayores de 18 años, con la vacuna Cansino que es monodosis.

Con respecto a la tercera dosis, detalló que ya se están asignando los turnos para la semana que viene a partir del martes. “Los vacunatorios están preparándose para eso así que vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad. Los vacunatorios han tenido una charla con el Ministerio, son muy puntuales las indicaciones para la tercera dosis. En esta primera etapa es para pacientes inmunodeprimidos, oncológicos, renales crónicos y todas las afecciones que lleven a la inmunosupresión, todo aquel que tiene bajas defensas por alguna enfermedad. Es muy probable que para recibir la tercera dosis se pida el certificado médico correspondiente para corroborar la veracidad de la patología que uno sufre”, concluyó.

EL PARTE DE AYER

El parte diario que emite el Municipio confirmó ayer la detección de 6 nuevos casos de COVID-19 en Zárate. Como en las últimas jornadas, no hubo muertes.

Además, se informó que 7 pacientes fueron dados de alta, se detectaron 120 eventos sospechosos y se descartaron 79 tras conocerse los resultados de laboratorio.

En la actualidad, Zárate tiene 47 casos activos confirmados y desde el inicio de la pandemia hubo 15.930 contagios, 15.487 recuperados y 396 fallecidos.

