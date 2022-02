Se presentó «Un Rubio Peronista» en el PJ

En la noche del pasado jueves, se presentó en la sede del Partido Justicialista el show de “Un Rubio Peronista” que contó con una gran presencia de vecinos que se acercaron a disfrutar del evento de humor político.

“El evento contó con gran concurrencia de compañeros y compañeras peronistas de Zárate y Campana, con referentes de agrupaciones políticas dentro del Frente de Todos, y obviamente en su mayoría por vecinos y vecinas de la ciudad que habían reservado sus entradas”, contó a LA VOZ el candidato a concejal del Frente de Todos, Leandro Matilla, quien estuvo presente junto a la otra candidata peronista, Monica Cabeza.

“El show de ‘Un Rubio Peronista’, que ya ha venido en otras oportunidades a Zárate, trajo un show renovado, un stand up de humor político que se ríe de la realidad, de lo que nos pasa, y lo enfoca desde la mirada de un militante peronista. También recordó el gobierno de Macri y lo importante que fue el peronismo unido para recuperar el gobierno nacional y provincial, pero desde una óptica del humor”, describió Matilla.

En ese sentido, puntualizó en las derivas humorísticas de la presentación orientadas a pensar los vínculos, las amistades, las relaciones y discusiones desde la militancia política. Durante el evento, también se hizo un homenaje a los docentes y a la escuela pública.

“Fue notorio que los que participaron se fueron muy contentos, agradecieron la gestión del Partido Justicialista que lo ofreció de manera libre y gratuita, se vivió la alegría de encontrarse, de estar en un show, de reise. Cosas que antes eran bastante seguidas y ahora hace años que no se comparten. Genera ganas de seguir militando, defendiendo una ideología y una forma de entender la política y los objetivos de cómo se tiene que desenvolver un país. Sirve para volver a inyectar ganas y seguir saliendo a la calle todos los días”, manifestó Leandro Matilla y concluyó: “Fue una linda jornada en el Partido Justicialista que está más vivo que nunca, con vecinos que no paran de acercarse y festejamos entre todos que vuelva a estar abierto y a realizar actividades”.



«Un Rubio Peronista trajo un show renovado, un stand up de humor político que se ríe de la realidad, de lo que

nos pasa, y lo enfoca desde la mirada de un militante peronista», contó Leandro Matilla sobre la actividad.

Comparte esto: Twitter

Facebook