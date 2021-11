Ambientalistas piden que comercios no entreguen más bolsas de plástico

El jueves pasado, Zárate Recicla, Fundación Caleuche, Barómetro Zárate y Fundación Enlaces presentaron un pedido de banca abierta en el Concejo Deliberante para informar a los concejales sobre la importancia de la adhesión de Zárate a la ley provincial vigente en materia de reducción del plástico en la localidad.

“Dentro de esta nota solicitamos banca abierta para también informar y concientizar a nuestros ediles el por quñe es tan necesario adherir a esta ley”, expresaron desde las agrupaciones ambientalistas.

“Estaremos pendientes de todo paso que se dé hasta dar con el objetivo terminado e informando el paso a paso sobre su tratamiento,así como también informaremos quienes son los ediles que se presenten a escucharnos y quiénes votarán a favor y en contra. Esta ley es fundamental para comenzar a trabajar en nuestro municipio en cuestiones medio ambientales dónde observamos que nada se está haciendo por la calidad de vida de nuestros vecinos”, reflexionaron.

Las bolsas de plástico siguen formando parte de las compras cotidianas en supermercados, almacenes y kioscos. Aunque el hábito de tener las reutilizables a mano está cada vez más instalado, y con frecuencia escuchamos “No, gracias, tengo la mía” como respuesta al ofrecimiento que llega detrás del mostrador, las bolsas plásticas integran la larga lista de elementos altamente contaminantes que usamos a diario por única vez y luego tiramos a la basura.

Por ello, el principal reclamo de las organizaciones socioambientales a nivel local es que en la Argentina se sancione cuanto antes una ley nacional de presupuestos mínimos para la prohibición de plásticos de un solo uso en todo el territorio. El objetivo de la norma es regular, reducir, sustituir y prohibir de manera progresiva productos como sorbetes, revolvedores de café, vasos, bolsas, entre otros descartables, para fomentar la transición a una economía circular y reducir la generación de residuos.

En la Argentina, de las más de 2.7 millones toneladas de residuos plásticos que se generan al año, sólo el 5% se recicla. Desde Vida Silvestre advierten que 8 millones de toneladas de este material se arrojan al mar anualmente. Casi la mitad de todo el plástico producido se usa para crear productos de un solo uso o que tienen una vida útil menor a los tres años.

“Ha cambiado mucho el mundo en la última década, y una de las cosas que han cambiado es la atención que pone la gente en el cuidado del medio ambiente y las regulaciones de los gobiernos para protegerlos. Cada vez hay más alternativas sustentables para los productos del día a día y al uso del plástico. Las bolsas de plástico no son la excepción, la alternativa para este producto son las bolsas de tela reutilizables, pero antes de hablarte de eso, te diremos por qué no usar bolsas de plástico. Una de las razones por las que no hay que usar bolsas de plástico es porque la mayor parte de las bolsas de plástico no se reutilizan ni se reciclan y acaban en los basureros o en el mar. Muchas especies de animales son afectadas y miles de especies marinas mueren al año por este problema”, expresó Emiliano Rivera, fundador de la Comunidad Barómetro Zárate, entidad aficionada a la meteorología local y una de las agrupaciones que luchan por un medioambiente más sano a nivel local. “El petróleo es la materia prima con la que se producen las bolsas de plástico, es un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático. Por ello proponemos, para no usar bolsas de plástico, otras opciones como bolsas de tela o bolsas de red”, recomendaron desde Barómetro Zárate.

“Nuestro proyecto es prohibir la entrega de bolsas de plástico en comercios de todo tipo, además de sorbetes en la localidad de Zárate. Progresivamente proponemos la utilización de bolsas de friselinas, como hicimos en nuestra campana del Día de la Primavera en la costanera”, destacaron.

Emiliano Riberas, de Barómetro Zárate, y Nicolás Ferreres, de la Fundación Caleuche.

