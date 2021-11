Expectativa por la demanda de empleo que se generaría en el sector nuclear

El gobierno relanzó, a mediados de este año, la construcción de dos nuevas centrales nucleares, en un programa llamado “proyecto nacional” dado de baja en 2017.

La encargada de desarrollar el plan es la Comisión Nacional de Energía Atómica y su puesta en práctica está en manos de Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA). Con las dos centrales, la Argentina podrá duplicar la oferta de generación eléctrica nuclear, .

Cabe señalar que en lo que va de 2021, la oferta eléctrica del sistema nuclear alcanza entre el 8 y el 10 por ciento.

José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica, explicó que; “en el mundo, esa participación es del 10 por ciento. Rara vez lo nuclear ha pasado ese margen de la demanda, así que fijarse a futuro ir al promedio general de las naciones desarrolladas en el orden del 15% nuclear sería un buen objetivo”.

Pero para ello, NASA debe avanzar en dos grandes proyectos, conocidos como la cuarta y la quinta central nuclear del país. Una de ellas, ya está definida, se construirá en Lima. Y la otra aún no tiene destino.

Entre ambas permitirán sumar 1100 MW con la tecnología de uranio enriquecido y 700 MW con la tecnología de uranio natural y agua pesada, tecnología largamente desarrollada en el país.

“En el camino de estas dos centrales, que tienen un plazo de construcción de ocho años cada una, se debería ir planeando lanzar una central cada cinco años; es decir, coincidir con la mitad del plazo de producción de la anterior para aprovechar mejor los recursos”, afirmó el titular de NASA.

En tanto las tres centrales nucleares en operaciones -Atucha I y II más Embalse- aportan al Sistema Argentino de Interconexión 1700 MW. Se trata de una experiencia tecnológica que permitió el desarrollo de ingenieros y especialistas en la materia, que se desempeñan en más de 200 empresas, muchas de las cuales quedaron desafectadas por los cambios introducidos en la planificación entre 2016 y 2019.

CON PARTICIPACION CHINA

El inicio de la construcción de Atucha III, la cuarta central atómica de la Argentina, está proyectada para junio de 2022, y dos años después se haría lo propio con la quinta central. Así por lo menos lo anunció Antúnez en una reciente entrevista.

Atucha III, la próxima central a construirse, tendrá tecnología china de uranio enriquecido. Será la primera de su tipo que se levantará en el país. En tanto, la quinta central empleará la tecnología de uranio natural y agua pesada como enfriador y neutralizador, que es la tecnología que emplea la Argentina en dos modelos diferentes: el de Siemens en Atucha I y II y la canadiense Candu, en Embalse, Córdoba.

China financiará ambas centrales y esa participación es vista con desconfianza por los factores de poder que impulsan un acercamiento más fuerte con Estados Unidos y que tienen alguna referencia en el oficialismo.

Sobre el asunto, Antúnez aseguró que “en un panorama realista, nuestra idea es cerrar el contrato con la contraparte china hacia fin de este año y en los siguientes seis meses hay que completar los prerrequisitos para acomodar el proyecto dentro del tratado país-país, porque no nace de una licitación pública internacional. Se deben determinar la razonabilidad del precio, las condiciones concesionales favorables para el financiamiento y las condiciones técnicas. Todo eso va a llevar otros seis meses. Con lo cual, el inicio del proyecto cuarta central en el terreno se puede estimar en junio 2022, y a partir de ahí son ocho años de construcción”. Con todo, “las dos centrales sumarán 1800 MW a nuestra potencia instalada, que implica, prácticamente, duplicar lo que tenemos hoy”, concluyó Antúnez.

NOVEDADES ANTES DE FIN DE AÑO

El propio sindicato de la Uocra Zárate se mostró esperanzado en la posibilidad de incorporar obreros, en el corto plazo, para desarrollar diferentes trabajos de preparación de terrenos con vistas a la construcción de la nueva central.

Una muestra de ello son las decenas de personas que van a la seccional local a pedir trabajo todos los días. Estos trabajadores se inscriben en un registro y se incorporan a la base de datos del sindicato para ser llamados ante cualquier otra que surja.

MAS DE 6 MIL DESOCUPADOS

El posible reinicio de la construcción de Atucha 3 pone en vilo al sector de la construcción regional dado que la zona registra a unos 6 mil desocupados. Se trata de un contexto muy adverso para el rubro, ya que no hay expectativas de obras nuevas e importantes para la zona, más allá de la nueva central nuclear.



La construcción de una nueva central nuclear y la finalización del reactor nuclear, los dos proyectos con los cuales se busca avanzar.

