Hallan a un hombre sin vida cerca de un asentamiento

Cerca de las 17 horas de ayer se produjo el hallazgo sin vida de un hombre en las inmediaciones del asentamiento frente al Smithfield Golf Club, el cual presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que se trata de un sujeto identificado como Ernesto Micucci, de 48 años, que residía en un asentamiento cercano a la Ruta 6 y próximo al lugar donde fue encontrado su cuerpo.

Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas, así como también de Policía Científica que trabajó junto a la fiscal Dra. Andrea Palacios de la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana que tomó intervención en la causa.

Si bien hasta el momento las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre no fueron confirmadas, fuentes judiciales informaron a este medio que la principal línea investigativa es que se habría tratado de un suicidio dado que el sujeto habría dado señales de su situación y que habría realizado una serie de acciones tanto ayer, como el domingo, que podrían orientarse en ese sentido.

El personal de Policía Científica llevó a cabo tareas de peritaje en el lugar y pudo hallar restos de un proyectil balístico, pero aún así no se encontró el arma que habría ocasionado el disparo. Por esa razón, la investigación pertinente a cargo de la fiscalía intentará esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, a partir de una serie de medidas que se adoptarán en las próximas horas.

El suicidio puede prevenirse reconociendo reconociendo signos de alerta tales como aislamiento, persistencia de ideas negativas, dificultad para comer, dormir y trabajar, desesperanza, llanto inconsolable, repentino cambio de conducta; y resulta de gran ayuda ante estos casos mostrar interés y apoyo, respetar las diferentes expresiones de sentimientos y eliminar los prejuicios, dado que se trata de una situación de sufrimiento.

En nuestro país existe la línea de Asistencia al Suicida (marcando 135 o al número 011-5275-1135) a la que pueden comunicarse personas -asi como también familiares o amigos- que se encuentren atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida.

Comparte esto: Twitter

Facebook