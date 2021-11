Candidatos con La Voz: Carlos «Pali» Velázquez

PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL

-Edad: 63 años.

-Lugar de Nacimiento: Zárate.

-Nivel de estudios cursados: Secundario incompleto (2do. Año).

-Ocupación/ Profesión: Taxista/ remisero.

-Composición familiar: Casado. 4 hijos, 3 nietos.

-Antecedentes Políticos: Ninguno. Primera vez que integra una lista.

-De qué club de fútbol es hincha: Boca Juniors y Belgrano de Zárate.

• ¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Tiene funcionarios que no funcionan porque abarcan muchas áreas de gobierno y terminan confundiendo a la ciudadanía. El Ejecutivo municipal no debe mostrar las mismas caras siempre, debe haber gente idónea para cada cargo, que sepa. Que estén los mejores profesionales en cada secretaría.

• ¿Le preocupa el estado económico- financiero del municipio?

Lo que nos preocupa es la administración de los fondos. Esta gestión ha estado malgastando el dinero y desde nuestra perspectiva partidaria, creemos que hubiera sido mejor administrar mejor tantos recursos.

Hay que invertir en agua potable y salud en los barrios. No entendemos cómo muchos barrios hoy no cuentan con agua potable y cloacas.

• ¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

Hasta el momento el Ejecutivo no ha invertido en ello, la ciudadanía de Zárate, Lima y Escalada, realmente, pensamos que falta voluntad política. Por eso creemos que para cambiar la vida de muchos zarateños en asentamientos; hay que dotarlos de servicios básicos urgentemente. Agua, cloaca, luz y urbanización de estos barrios. Inversiones y voluntad política faltan para toda esta gente.

• ¿Cuál será su política de fomento de la actividad comercial en función de su política fiscal? ¿Y para las PyMEs locales?

Hay que cuidarlas, por eso proponemos condonar las deudas municipales para fomentar las actividades productivas, además de otorgar créditos o gestionarlo con la Provincia.

• ¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y cómo proyecta abordarla?

Falta una planta de tratamiento de efluentes cloacales, estamos arrojando todo al río. Eso no puede seguir existiendo hoy, en el 2020, y en un municipio con tantos recursos económicos. Zárate es una ciudad programada para 40 mil habitantes y hoy somos 100 mil más.

• ¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad?

Estamos cansados de tanta inseguridad y los operativos estáticos y dinámicos no están sirviendo. Hoy en día funciona la DPU, y por ello hay que mejorarla. Hay que salir a buscar a los delincuentes, muchos de ellos de largo prontuario y a quienes conocemos todos, y no esperar a que aparezcan en los operativos. Hay que buscar el factor sorpresa, con patrullajes en los barrios y en automóviles que no estén identificados, hay que hacer inteligencia policial. Si todos sabemos quiénes son los delincuentes en cada barrio.

• ¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Es fundamental el trabajo para los jóvenes, si no logramos mejorar el presente se nos plantea un futuro incierto y el empleo es fundamental. No puede ser que con la cantidad de empresas que están radicadas, hoy existe mucho desempleo.

• ¿Cómo proyecta trabajar el abordaje sobre la violencia de género?

Hasta aquí han fracasado todas las medidas, y no alcanza con una Comisaría de la Mujer. Sabemos que las denuncias realizadas son graves pero las víctimas vuelven a su hogares. Por eso proponemos casa de abrigos y de contención.

• ¿Qué propuestas tiene para Lima?

Todos estos proyectos incluyen a Lima y Escalada, que presentan las mismas necesidades que Zárate. Y apoyamos la autonomía de Lima como nuevo partido.

Juan Carlos Velázquez – Partido Republicano Federal: 3487- 519606

[email protected]

Comparte esto: Twitter

Facebook