Candidatos con La Voz: Sergio Bonuccelli

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES

-Edad: 52 años

-Lugar de Nacimiento: Zárate.

-Nivel de estudios cursados: Secundaria.

-Ocupación/ Profesión: Cuentapropista.

-Composición familiar: Casado. Una hija.

-Antecedentes Políticos: Militó desde el año 89 en el MAS y luego pasó a la Izquierda Socialista.

-De qué club de fútbol es hincha: River Plate.

• ¿Cómo evalúa la actual gestión municipal?

Muy mala, porque sigue la misma línea del gobierno provincial y nacional. El intendente prioriza sostener el presupuesto, los negocios inmobiliarios y las empresas de la zona, en vez de priorizar y preocuparse por los problemas y necesidades de sectores populares, trabajadores, mujeres, juventud.

• ¿Le preocupa el estado económico- financiero del municipio?

Nos preocupa no tanto el estado financiero, sino la política nacional, provincial y del propio municipio de en qué utilizar el dinero, a quiénes cobrarles impuestos. A nivel nacional, y también municipal, se gobierna priorizando los pagos de la deuda externa, recortando impuestos a las grandes multinacionales (y acá en Zárate hay varias), mientras que a la gente se le quita plata a través del IVA, Impuestos municipales, y no le llega nada de lo que produce. Por eso hay que cambiar el esquema impositivo, y que sean los trabajadores y el pueblo los que tengan beneficios; y el mayor presupuesto para salud, educación, trabajo sacándole a los más ricos.

• ¿Cómo cree que se podría mejorar la calidad de vida de muchos zarateños ubicados en asentamientos irregulares que carecen de los servicios básicos?

Para mejorar la calidad de vida, hay que comenzar por hacer un plan de obras públicas, empezando por viviendas para todos los que no las tienen. De esa forma podemos, no sólo generar trabajo para miles de personas, sino también reactivar la industria local y garantizar que todos y todas tengan sus propias viviendas dignas, con todos los servicios. Esto es una prioridad para nosotros, ya que el grueso de los asentamientos se debe a que el polo industrial de Zárate-Campana, en vez de garantizar trabajo para todos ha despedido miles de personas, al punto de ser uno de los lugares donde hay mayor desocupación.

• ¿Cuál será su política de fomento de la actividad comercial en función de su política fiscal? ¿Y para las PyMEs locales?

Zarate es un lugar privilegiado para desarrollar cualquier tipo de proyecto económico, cultural y comercial, es un polo industrial muy importante. Deberíamos estatizar las grandes industrias para garantizar que todas las ganancias de empresas como Siderca, no vayan para una familia, sino para el conjunto de trabajadores. De esa manera se pondría todo el dinero de la producción al servicio del pueblo. Junto con esto podría fomentarse un polo turístico y también esto ayudaría a la hotelería y comercios, facilitando a pymes y pequeños comerciantes con una baja de los impuestos. Con esto se garantizaría trabajo para todos, también bajando la jornada laboral a 6 horas sin reducción del salario.

• ¿Cuál es la principal problemática ambiental que observa y como proyecta abordarla?

La contaminación del río es la principal problemática ambiental producto de las grandes fábricas, que obviamente no es controlada por el gobierno. Hay que garantizar que las industrias no contaminen, exigiéndoles que reconviertan su modelo de producción de forma inmediata.

• ¿Cuál es su propuesta para trabajar en materia de seguridad?

Este problema es de todo el país y de toda la provincia. En primer lugar, desmantelar las mafias de desarmaderos, juegos, que están también aliados con policías, jueces y políticos, y poner presos a todos los responsables y cómplices. Luego garantizar trabajo para toda la población, educación de calidad, hospitales con presupuesto y todas las necesidades de la gente. Porque está demostrado que a menor desocupación y pobreza también hay menor tasa de inseguridad. Mientras tanto hay que auto organizarse en los barrios para cuidarse entre los vecinos.

• ¿Cuál es su propuesta para estimular el empleo joven?

Nuestra propuesta es que haya trabajo para todos. Porque lo que hacen los gobiernos con lo del empleo joven, es darle más ganancia vía subsidios y quita de impuestos a las empresas, y los jóvenes ganan dos mangos, están precarizados y no tienen derechos laborales.

• ¿Como proyecta trabajar el abordaje sobre la violencia de género?

Para abordar la violencia de género, es necesario destinar presupuesto real y políticas públicas, para refugios, asistencia legal y psicológica a las mujeres y sus hijos, y para todo lo necesario para las víctimas de violencia. A la vez seguir exigiendo una ESI laica y con perspectiva de género.

• ¿Qué propuestas tiene para Lima?

El tema de Lima no es si hay o no que independizarse de Zárate; el problema empieza con el gobierno nacional, provincial y obviamente el Municipal y sus planes económicos, que garantizan el pago al FMI, las ganancias de las multinacionales y banqueros, y ajustan a los trabajadores. Por eso en todo el país estamos mal. Lo que necesitamos es un plan económico alternativo al servicio de los trabajadores y el pueblo, dejando de pagar la deuda externa. La solución a los a problemas de Lima sólo se resuelven como la de todos los trabajadores.

Comparte esto: Twitter

Facebook