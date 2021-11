Hoy dictarán la sentencia para un sujeto que abusó sexualmente de tres hijastros

En la jornada de hoy se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de Campana, la audiencia de cesura del juicio a un sujeto que abusó sexualmente de tres de sus hijastros y que fue denunciado en 2018.

Un verdadero calvario fue que sufrieron tres menores de edad durante varios años por parte del acusado identificado como Roberto Palavecino, quien en la última audiencia realizada la semana pasada se retiró de la sala esposado luego de que un jurado popular lo encontrara culpable de los hechos que se le imputan.

Diez de los doce jurados entendieron que, a partir de los elementos probatorios presentados, el sujeto debía ser enviado a prisión dadas las torturas a las que sometió a los menores. La mayor de las tres víctimas fue la que inició la denuncia tras cobrar fuerzas y revelarle lo ocurrido a su novio, quien a su vez compartió la información con su madre y buscaron ayuda a través del colegio al que concurría la joven. Desde ese momento, las tres víctimas fueron separadas de ese entorno violento.

Durante la semana pasada se llevaron a cabo cinco jornadas donde se presentaron diferentes elementos probatorios que derivaron en la sentencia de culpabilidad.

La mayor de las víctimas fue quien sufrió las peores vejaciones por parte del sujeto, quien comenzó a abusar de ella a sus 8 años, cuya práctica se extendió hasta los 16.

Desde la representación legal del particular damnificado aseguraron que también buscarán que se desarrolle una investigación sobre la madre de las víctimas, dado que habría tenido conocimiento y participación en los hechos ocurridos.

En la primera jornada del juicio se realizó la selección del Jurado; en la segunda, el particular damnificado hizo las imputaciones del caso y se propusieron los testigos de parte; en la tercera jornada se presentaron los informes periciales y testimonios; en la cuarta se presentaron los testigos de la defensa del imputado y en la quinta jornada se realizaron los alegatos y la deliberación del Jurado que se extendió durante aproximadamente una hora y media.

Según contó a LA VOZ el abogado de las víctimas, Dr. Marcelo Urra, la joven hizo una denuncia en el año 2018 y con el pasar del tiempo fue brindando más detalles sobre las aberrantes situaciones que había sufrido, lo que llevó que se produjera una ampliación de la imputación, dado que fueron incontables los abusos.

Urra también confirmó a este medio que todos los testimonios vertidos durante las audiencias fueron reforzados por los resultados de las pericias psicológicas sobre las víctimas, los cuales aseguraban que decían la verdad.

“Era tan abrumadora la prueba que nosotros no teníamos duda de que se iba a llegar a esto”, dijo Urra quien, junto al fiscal de Juicio, Dr. Martín Zocca, solicitaron ante el Juez Dr. Daniel Rópolo la inmediata detención de Palavecino -quien estuvo durante todo el proceso en libertad- tras el veredicto del Jurado.

Al acusado se le imputa el hecho de “Abuso sexual agravado por la guarda, por ser la victima una menor de 18 años de edad, por el lapso en el tiempo en el que ocurrió, por acceso carnal y por la cantidad de actos cometidos”, por lo que se espera una pena superior a los 20 años de prisión.

Se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de Campana. (Foto archivo)

Comparte esto: Twitter

Facebook